Hitzige Diskussion: Kein schönes Gespräch für Marquez

Ein Ausrutscher mit Folgen: Alex Marquez stürzte im MotoGP-Rennen in Brünn nach einem missglückten Manöver gegen Joan Mir (Honda). Statt Podiumskurs gab es eine Auseinandersetzung am Streckenrand.

Das MotoGP-Rennen in Brünn endete für Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez mit einem sportlichen Totalschaden. Der jüngere Marquez-Bruder kämpft weiterhin mit seiner lädierten Hand – und sich selbst. Schon im Sprint am Samstag stand das Wochenende unter keinem guten Stern. Ein durchdrehendes Hinterrad beim Start war nur der Auftakt einer Fehlerkette, null Punkte die Konsequenz. Das Hauptrennen verlief unrühmlich: Während Bruder Marc dieses dominierte und sein fünftes perfektes Wochenende in Folge feierte, schied Alex ohne Zähler aus.

Die erste Runde verlief diesmal deutlich ruhiger, Alex konnte eine Position gutmachen. Doch nach nicht einmal 10 Kilometern war das Rennen vorbei – er und Joan Mir (Honda) lagen gemeinsam im Kies. Wenige Sekunden vorher setzte Marquez zu einem Überholmanöver an, wobei ihm das Vorderrad einklappte und er Mir am Hinterrad berührte, der seine Honda nicht mehr stabilisieren konnte und mitgerissen wurde.

«Ich habe einen Fehler gemacht. Es war nicht der richtige Ort für ein Manöver. Ich wollte Joan nicht überholen, sondern nur schauen, ob das eine geeignete Stelle zum Überholen wäre», rechtfertigte sich Alex Marquez. «Ich war zu unentschlossen – dann ist mir das Vorderrad eingeklappt, ich habe Mir berührt und er ist gestürzt.» Ein Grund für diese Ungeduld sei die durchwachsene Startposition 8 gewesen.

Die TV-Kameras fingen danach eine hitzige Diskussion der beiden Spanier am Streckenrand ein. «Es war kein angenehmes Gespräch, das ist klar. Joan war aufgebracht, ich auch. Das Ganze führte zu nichts. Ich kann mich nur bei ihm und meinem Team entschuldigen», erklärte der 29-Jährige.

Null Punkte an einem Rennwochenende – das gab es für Alex Marquez zuletzt beim Indonesien-GP 2024. «Dieses Wochenende verlief nicht wie sonst. Ich habe mich zu sehr auf Dinge konzentriert, die mich abgelenkt haben. Ich war zu zögerlich in vielen Momenten, besonders im Qualifying – das hat uns das ganze Wochenende gekostet. Ich habe mein Team zu sehr gedrängt Set-ups zu ändern, was gar nicht nötig war.»

Der Rückstand auf seinen übermächtigen Bruder Marc ist auf 120 Punkte angewachsen. Ist der Titel damit für ihn außer Reichweite? «120 Punkte? Das ist mehr als nur schwierig – das ist unmöglich», räumte Alex offen ein. Sein Fokus liegt jetzt klar auf dem Vizemeistertitel. Mit aktuell 261 Punkten liegt er nur noch 48 Zähler vor Francesco Bagnaia. «Zweiter zu werden, das wäre für uns etwas Magisches.»

Ergebnisse MotoGP Brünn, Rennen (20. Juli):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 21 Runden in 40:04,628 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,753 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +3,366

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,879

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +10,045

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,039

7. Jorge Martin (E), Aprilia, +15,820

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +16,781

9. Brad Binder (ZA), KTM, +17,371

10. Pol Espargaró (E), KTM, +10,163

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +18,669

12. Luca Marini (I), Honda, +20,778

13. Johann Zarco (F), Honda, +20,961

14. Ai Ogura (J), Aprilia, +21,904

15. Alex Rins (E), Yamaha, +22,563

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +24,729

17. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +27,640

18. Augusto Fernández (E), Yamaha, +28,310

– Enea Bastianini (I), KTM, 15 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 19 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 19 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Brünn, Sprint (19. Juli):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:05,883 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,798 sec

3. Enea Bastianini (I), KTM, +1,324

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,409

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +2,292

6. Raúl Fernández (E), Aprilia, +3,358

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,648

8. Johann Zarco (F), Honda, +3,920

9. Pol Espargaró (E), KTM, +4,748

10. Brad Binder (ZA), KTM, +5,902

11. Jorge Martin (E), Aprilia, +6,000

12. Jack Miller (AUS), Yamaha, +6,379

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +7,081

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +7,612

15. Luca Marini (I), Honda, +8,681

16. Ai Ogura (J), Aprilia, +8,992

17. Alex Márquez (E), Ducati, +9,404

18. Alex Rins (E), Yamaha, +9,871

19. Joan Mir (E), Honda, +11,487

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 5 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Augusto Fernández (E), Yamaha, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 24 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 381 Punkte. 2. A. Marquez 261. 3. Bagnaia 213. 4. Bezzecchi 156. 5. Di Giannantonio 142. 6. Morbidelli 139. 7. Acosta 124. 8. Zarco 109. 9. Quartararo 102. 10. Aldeguer 100. 11. Vinales 69. 12. Binder 67. 13. R. Fernandez 66. 14. Marini 52. 15. Miller 51. 16. Ogura 51. 17. Bastianini 49. 18. Rins 42.19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Martin 9. 22. Savadori 8. 23. P. Espargaro 7. 24. A. Fernandez 6. 25. Oliveira 6. 26. Chantra 1. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 430 Punkte. 2. Aprilia 187. 3. KTM 175. 4. Honda 147. 5. Yamaha 133.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 594 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 361. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 191. 5. Aprilia Racing 173. 6. Monster Energy Yamaha 144. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 117. 8. Trackhouse MotoGP Team 117. 9. LCR Honda 110. 10. Honda HRC Castrol Team 84. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 60.