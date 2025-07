Enea Bastianini: So kam es zum Crash in Runde 7

Tech3-KTM-Pilot Enea Bastianini verunfallte im MotoGP-Rennen von Brünn in der siebten Runde, konnte nicht weiterfahren. Eigentlich war er richtig gut in Fahrt, wäre wohl weit oben gelandet. Was dann in Kurve 3 passierte…

Ein richtig erfolgreiches Comeback-Wochenende für Enea Bastianini in Brünn endete im GP früher als erhofft. Der Italiener verunfallte – obwohl es vorher eigentlich sehr gut lief.

Bastianini: «Das Rennen endete für mich viel zu früh. Aber bis zu dem Punkt war ich schnell und zufrieden mit meinem Job. Der Start war etwas schlechter als gestern, aber es war recht einfach, die anderen Fahrer zu überholen.»

In Runde 7 war für den Italiener das Rennen dann vorbei: In Kurve 3 verlor er seine KTM. Was war da los? Der Red Bull-KTM-Tech3-Pilot: «Ich bin zum ersten Mal ohne Slipstream in Kurve 3 eingefahren, weil ich sonst immer hinter anderen Fahrern war. Das Motorrad ist gerutscht, als ich gebremst habe, und ich habe es nicht zurückbekommen. Da habe ich diesen kleinen Fehler gemacht.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Brünn © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Bezzecchi und Bagnaia © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Márquez gewinnt das Rennen © Gold & Goose Marco Bezzecchi, Marc Márquez, Pedro Acosta © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Bastianini: «Ich war viel entspannter auf dem Motorrad. Die Stabilität hier mit dem Grip ist sehr gut. Der neue Asphalt hat mir dabei enorm geholfen. Manchmal ist mein Motorrad etwas instabil, aber hier waren Pedro (Acosta, Anm.) und ich beide sehr schnell.» Auch das Chattering, also die von Fahrern ungeliebten Vibrationen, fiel in Brünn deutlich geringer aus. Der Asphalt wurde vor dem Comeback der Strecke erneuert, was die Haftung verbesserte. Bastianini: «Ich hoffe, dass ich mich in Zukunft noch mal in dieser Position sehe.»

Nach der Sommerpause geht es Mitte August in Spielberg weiter. Dann sollen auch neue Teile kommen, wie Bastianini verrät: «Ich weiß nicht genau, was kommt, aber wir werden etwas Neues zum Ausprobieren haben.»

Bastianini hatte auch trotz des Crashs in Brünn ein richtig erfolgreiches Wochenende – dabei sah es zu Beginn der Woche gar nicht gut aus. Er hatte das Sachsenring-Rennen eine Woche zuvor komplett verpasst, weil er eine üble Lebensmittelvergiftung nach dem Verzehr von schlechtem Hähnchenfleisch hatte. Er konnte drei Tage lang weder essen noch trinken, verlor drei Kilo Körpergewicht. Doch von einer Schwächung seines Körpers auf der Piste keine Spur! Qualifying auf Platz 11, im Sprint schaffte Bastianini es mit Platz 3 aufs Podium – und ohne den Unfall wäre er im GP wohl auch oben mitgefahren.

Ergebnisse MotoGP Brünn, Rennen (20. Juli):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 21 Runden in 40:04,628 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,753 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +3,366

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,879

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +10,045

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,039

7. Jorge Martin (E), Aprilia, +15,820

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +16,781

9. Brad Binder (ZA), KTM, +17,371

10. Pol Espargaró (E), KTM, +10,163

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +18,669

12. Luca Marini (I), Honda, +20,778

13. Johann Zarco (F), Honda, +20,961

14. Ai Ogura (J), Aprilia, +21,904

15. Alex Rins (E), Yamaha, +22,563

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +24,729

17. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +27,640

18. Augusto Fernández (E), Yamaha, +28,310

– Enea Bastianini (I), KTM, 15 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 19 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 19 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Brünn, Sprint (19. Juli):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:05,883 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,798 sec

3. Enea Bastianini (I), KTM, +1,324

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,409

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +2,292

6. Raúl Fernández (E), Aprilia, +3,358

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,648

8. Johann Zarco (F), Honda, +3,920

9. Pol Espargaró (E), KTM, +4,748

10. Brad Binder (ZA), KTM, +5,902

11. Jorge Martin (E), Aprilia, +6,000

12. Jack Miller (AUS), Yamaha, +6,379

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +7,081

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +7,612

15. Luca Marini (I), Honda, +8,681

16. Ai Ogura (J), Aprilia, +8,992

17. Alex Márquez (E), Ducati, +9,404

18. Alex Rins (E), Yamaha, +9,871

19. Joan Mir (E), Honda, +11,487

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 5 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Augusto Fernández (E), Yamaha, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 24 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 381 Punkte. 2. A. Marquez 261. 3. Bagnaia 213. 4. Bezzecchi 156. 5. Di Giannantonio 142. 6. Morbidelli 139. 7. Acosta 124. 8. Zarco 109. 9. Quartararo 102. 10. Aldeguer 100. 11. Vinales 69. 12. Binder 67. 13. R. Fernandez 66. 14. Marini 52. 15. Miller 51. 16. Ogura 51. 17. Bastianini 49. 18. Rins 42.19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Martin 9. 22. Savadori 8. 23. P. Espargaro 7. 24. A. Fernandez 6. 25. Oliveira 6. 26. Chantra 1. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 430 Punkte. 2. Aprilia 187. 3. KTM 175. 4. Honda 147. 5. Yamaha 133.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 594 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 361. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 191. 5. Aprilia Racing 173. 6. Monster Energy Yamaha 144. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 117. 8. Trackhouse MotoGP Team 117. 9. LCR Honda 110. 10. Honda HRC Castrol Team 84. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 60.