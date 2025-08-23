Morbidelli: «Ich habe viel Schlimmeres erwartet!»

Franco Morbidelli war einer der großen Profiteure von Fabio Quartararos Startunfall beim MotoGP-Sprintrennen auf dem Balaton-Park Circuit. Für den Franzosen hatte der VR46-Pilot nach dem Rennen Verständnis.

Der neue MotoGP-Kurs am Balaton-Park gilt als der langsamste und engste im Rennkalender. Im Vorfeld wurde besonders vor der ersten Kurve gewarnt, in der es vor wenigen Wochen in der WSBK bereits zu haarigen Szenen gekommen war.

Die Startphase ins Sprintrennen der Königsklasse am Samstag demonstrierte weshalb. Fabio Quartararo versuchte sich nach dem Start in einem übermotivierten Bremsmanöver innen an fast der gesamten Spitzengruppe vorbeizubremsen und kam dabei selbst zu Sturz, nachdem er Enea Bastianini touchiert hatte.

Franco Morbidelli hatte vom Manöver des Yamaha-Piloten nur den Anfang mitbekommen, als dieser am VR46-Piloten vorbeiging.: «Ich habe viel Schlimmeres erwartet! Dafür, dass er so viel schneller war als alle anderen, ist der Unfall sehr glimpflich ausgegangen. Zum Glück sind wir nicht darin verwickelt worden.»

Zur hart ins Gericht gehen wollte «Morbido», der in dieser Saison selbst bereits Kollisionen mit Gegnerkontakt verursacht hat, mit dem Franzosen aber nicht: «Es war ein Fehler von Fabio, aber ich kann verstehen, wie er zustandsgekommen ist. Es ist sehr einfach, an dieser Stelle den Bremspunkt zu verpassen. Der Bereich, in dem man vor dieser Kurve verzögern muss, um den Kurvenausgang noch zu erwischen, ist nur wenige Meter lang.»

Die Kurve sei eine Herausforderung, die sich mit anderen Streckensegmenten nach der Start- und Ziellinie auf anderen Strecken nicht vergleichen lasse. Die erste Biegung auf dem Circuit of the Americas habe die meisten Parallelen, dennoch: «Bevor wir auf die Strecke in Ungarn gekommen sind, war Turn 1 in Austin die engste im Rennkalender des gesamten Jahres. Aber die erste Kurve auf dem Balaton-Park Circuit ist viel extremer und Situationen wie die mit Fabio nach dem Start im Sprintrennen sind das Ergebnis dessen.»

Gestartet von Platz 5, war der Italo-Brasilianer einer der größten Profiteure dieser Situation. Er rutschte vor bis auf Rang 2, bevor VR46-Kollege Di Giannantonio sich vor den Fahrer mit der Nummer 21 setzte. Morbidelli: «Nach Startplatz 5 lief das Sprintrennen ordentlich für uns, dank des guten Starts. Di Giannantonio und Marc Marquez vor mir zu attackieren war jedoch nicht möglich. Ich konnte sie zwar das ganze Rennen sehen, aber mehr war nicht drin.»

Der Römer kündigte im Nachgang des Rennens zudem Neuigkeiten zu seiner Zukunft an. Derzeit ist Morbidelli bei VR46 nur für die aktuell laufende Saison gebunden. Das könnte sich jedoch bald ändern: «Ich habe schon Neuigkeiten und würde gern jetzt schon etwas sagen, aber das Team hat mir zu verstehen gegeben, dass ich noch nicht darüber sprechen darf!» Es gilt als sicher, dass Morbidelli weiterhin bei VR46 Racing bleibt.

Derzeit liegt «Franky» auf Rang 6 der WM-Wertung, lediglich zwei Punkte hinter Teamkollege Fabio Di Giannantonio, der im Gegensatz zu Morbidelli jedoch mit aktuellem Material aus dem Hause Ducati versorgt wird.

Ergebnisse MotoGP Balaton Park, Sprint (23. August):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 13 Runden in 21:13,465 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +2,095 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,595

4. Luca Marini (I), Honda, +4,890

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +5,692

6. Joan Mir (E), Honda, +6,147

7. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +6,266

8. Alex Marquez (E), Ducati, +7,332

9. Jorge Martin (E), Aprilia, +10,779

10. Pol Espargaro (E), KTM, +12,905

11. Raul Fernandez (E), Aprilia, +13,148

12. Jack Miller (AUS), Yamaha, +14,097

13. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +14,891

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +15,342

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +15,467

16. Alex Rins (E), Yamaha, +21,007

17. Pedro Acosta (E), KTM, +22,245

18. Brad Binder (ZA), KTM, eine Runde zurück



– Johann Zarco (F), Honda, 12 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), KTM, 12 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 27 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 430 Punkte. 2. A. Marquez 278. 3. Bagnaia 221. 4. Bezzecchi 181. 5. Di Giannantonio 153, 6. Morbidelli 151. 7. Acosta 144. 8. Aldeguer 126. 9. Zarco 114. 10. Quartararo 103. 11. Binder 82. 12. R. Fernandez 73. 13. Vinales 69. 14. Bastianini 63. 15. Marini 61. 16. Ogura 53. 17. Miller 52. 18. Mir 46. 19. Rins 42. 20. Nakagami 10. 21. Martin 10. 22. P. Espargaro 8. 23. Savadori 8. 24. A. Fernandez 6. 25. Oliveira 6. 26. Chantra 1. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 479 Punkte. 2. Aprilia 212. 3. KTM 195. 4. Honda 164. 5. Yamaha 134.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 651 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 404. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 304. 4. Red Bull KTM Factory Racing 226. 5. Aprilia Racing 199. 6. Monster Energy Yamaha 145. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 140. 8. Trackhouse MotoGP Team 126. 9. LCR Honda 115. 10. Honda HRC Castrol Team 107. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 61.



