Simone Klemm gewinnt signierten MotoGP-Helm

Die sächsische MotoGP-Enthusiastin Simone Klemm ist seit dem Event in Spielberg stolze Besitzerin eines MotoGP-Helmes mit den Unterschriften sämtlicher MotoGP-Asse, den sie im Rahmen einer Charity-Aktion gewinnen konnte.

Einen ganz besonderen Moment durfte Simone Klemm aus dem sächsischen Hundshübel auf dem Red Bull Ring in Spielberg erleben. Gemeinsam mit ihrem Bruder Sven erhielt sie einen außergewöhnlichen Preis: In einer Charity-Aktion von ServusTV gewann sie einen exklusiven MotoGP-Helm der Marke HJC, signiert von allen MotoGP-Stars der Saison 2024. Der wurde ihr in Spielberg feierlich übergeben.

Der Weg dorthin begann schon Ende des vergangenen Jahres. Mit einer Online-Spende von 100 Euro sicherte sich Simone ihre Lose. Am 4. Dezember 2024 erreichte sie schließlich eine E-Mail, die sie in die engere Auswahl brachte. Einen Tag später – ausgerechnet am Geburtstag ihrer Mutter – kam dann die freudige Nachricht per Videotelefonie: Simone Klemm ist die glückliche Gewinnerin des Helms!

Sie erinnert sich: «Vor Freude kamen mir die Tränen, ich konnte es kaum glauben.» Gut acht Monate später war es dann so weit: Im Rahmen des MotoGP-Rennens auf dem Red Bull Ring in Spielberg überreichte ServusTV-Moderatorin Alina Marzi der Deutschen den signierten Helm. Für Simone und ihren Bruder Sven Dörfel – beide leidenschaftliche Motorradfans – war es ein unvergesslicher Moment. Simone Klemm über die Preisübergabe: «Wir waren richtig aufgeregt. Als ich den Helm endlich in den Händen hielt, war das überwältigend.»

Für das Spielberg-Wochenende gab es für die Gewinnerin zwei exklusive Paddock-Tickets obendrauf, inklusive vielen Selfies mit Protagonisten aus dem Fahrerlager und einem Besuch in der Box von Red Bull-KTM. Die Übergabe des signierten Helmes erfolgte in Spielberg dann auf der luxuriösen Dachterrasse des Red Bull Holzhauses. Auch Simones Bruder Sven blickt begeistert zurück: «So nah an der MotoGP dran zu sein, war einfach großartig. Den Helm in Simones Händen zu sehen, das war pure Gänsehaut – ein Moment, den wir nie vergessen werden.»

Übrigens: Die Begeisterung für den Motorradsport liegt den Geschwistern Simone und Sven im Blut. Aufgewachsen sind sie in Hundshübel, rund 50 Kilometer vom Sachsenring entfernt. Dadurch besteht seit Kindheitstagen der enge Bezug zum Rennsport und eine Verbindung zu Sachsens Ikone Heinz Rosner, der als «Mr. MZ» Motorsportgeschichte schrieb. Ihn besuchte Simone auch kurz nach der Preisübergabe – und zeigte ihm stolz ihren Gewinn. Rosner war sichtlich beeindruckt und freute sich mit ihr. «Es war in Summe ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde», fasst Simone Klemm zusammen.