MotoGP: Der Absturz von Pecco Bagnaia

Der Zeitplan für den Großen Preis von Katalonien

Von Stephan Moosbrugger
© Gold & Goose

SPEEDWEEK.com gibt einen Überblick wann die Trainingssessions und Rennen in Montmelo stattfinden

Am kommenden Wochenende gastiert die MotoGP-WM auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Den Zeitplan für die Trainings und Rennen gibt es hier im Überblick.
1996 fand der erste Große Preis von Katalonien statt. Mit zehn GP-Siegen, davon sieben in der Königsklasse, ist MotoGP-Legende Valentino Rossi bislang der erfolgreichste Pilot in Montmelo. Die 4,657 km lange Piste verfügt über sechs Links- und acht Rechtskurven, wobei die längste Gerade 1,047 km misst.

2024 fanden auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya zwei MotoGP-Events statt. Beim ersten Termin Ende Mai konnte Aleix Espargaro (damals mit Aprilia) das Sprintrennen und Pecco Bagnaia (Ducati) den Grand Prix gewinnen. Nach den verheerenden Überschwemmungen in Valencia wurde das Saisonfinale im November nach Montmelo verlegt. Sowohl den Sprint als auch das Hauptrennen konnte Bagnaia für sich entscheiden. Zum Weltmeister wurde jedoch Jorge Martin gekrönt.

WM-Leader Marc Marquez reist nach 14 Siegen in Folge (Sprints und GPs) mit unglaublichen 175 Punkten Vorsprung auf Bruder Alex zum 15. Saisonevent. Ducati-Lenovo-Teamkollege Pecco Bagnaia hat in der Gesamtwertung bereits 227 Punkte Rückstand.

In Montmelo werden neben den Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 auch wieder die MotoE-Piloten am Start sein. Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 24 Runden sein.

Zeitplan für den Großen Preis von Katalonien 2025 (MESZ):

Freitag, 5. September:
08:30 – 08.45 Uhr (15 min): MotoE, FP
09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1
09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1
10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

12.35 – 12.50 Uhr (15 min): MotoE, Practice
13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice
14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice
15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice
16.20 – 16.30 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 1
16.40 – 16.50 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 2

Samstag, 6. September:
08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2
09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2
10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2

Startzeiten:
12.10 Uhr: MotoE, Rennen 1 (7 Runden)
15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)
16.10 Uhr: MotoE, Rennen 2 (7 Runden)

Sonntag, 7. September:
09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up

Startzeiten:
11.00 Uhr: Moto3-Rennen (18 Runden)
12.15 Uhr: Moto2-Rennen (21 Runden)
14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (24 Runden)

