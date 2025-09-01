Marc Marquez: Zu Gast bei der Hochzeit seines Chefs

Ducati-MotoGP-Ass Marc Marquez war am vergangenen Wochenende bei einer ganz speziellen Hochzeit eingeladen und reiste dafür mit seiner Freundin Gemma nach Italien.

Bevor die MotoGP-WM am kommenden Wochenende nahe Barcelona auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya weitergeht, unternahm der souveräne WM-Leader Marc Marquez einen kurzen Abstecher nach Italien. Grund für die Reise war die Hochzeit von Mauro Grassilli – er ist seit gut eineinhalb Jahren Sportdirektor bei Ducati Corse.

Ungewöhnlich für eine Hochzeit war der Termin: Grassilli hat nämlich am Sonntag seine langjährige Lebenspartnerin Violetta geheiratet. Gefeiert wurde auf einem weitläufigen und malerischen Anwesen im Städtchen Fiorano Modenese, südlich von Modena, wo sich auch die Ferrari-Teststrecke befindet. Marc Marquez reiste gemeinsam mit Freundin Gemma zum Fest seines Vorgesetzten in die Emilia-Romagna.

Aus dem MotoGP-Werksteam und von Ducati waren zahlreiche Arbeitskollegen von Grassilli anwesend. Auch Marquez-Teamkollege Pecco Bagnaia gab sich mit Gattin Domizia die Ehre, genauso wie Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi. Der stets besonnen wirkende Grassilli ging diesmal voll aus sich heraus, tanzte mit seiner Braut spät abends ausgelassen und lässig zu den Klängen eines eigens ausgewählten Live-Musiker-Duos und eines DJs. Unter den zahlreichen Hochzeitsgästen gesichtet wurde auch der langjährige Ducati-Superbike-WM-Teammanager Serafino Foti.

Grassilli ist seit mehr als 20 Jahren bei Ducati tätig – er hat wie Davide Tardozzi auch eine Vergangenheit in der Superbike-WM. Grassilli kam jedoch über die Marketingabteilung in den Rennsport und hat zum Ende der Saison 2023 den Job des «Sporting Director» von Paolo Ciabatti übernommen, der sich seitdem um die Motocross-Aktivitäten der Mannen aus Borgo Panigale kümmert. Ciabatti war ebenfalls bei der Hochzeit seines Nachfolgers anwesend.