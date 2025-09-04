Jorge Martin: Gibt es in Barcelona wieder Tränen?

Aprilia-Fahrer Jorge Martin freut sich auf den Heim-GP in Barcelona. Der Auftritt auf dem Balaton Park Circuit in Ungarn hat dem MotoGP-Weltmeister und der Crew enorme Zuversicht und Selbstvertrauen gegeben.

Der vierte Rang von Jorge Martin im Hauptrennen beim MotoGP-Debüt auf dem Balaton Park Circuit sorgte bei Aprilia für viele Emotionen. Während sich die Kameras auf den Parc Ferme mit dem Top-3 konzentrierten, wurde Platz 4 von Martin bei Aprilia umjubelt wie ein Sieg. Zur Erinnerung: Der 27-jährige Madrilene war auf dem engen Kurs von Startplatz 16 aus losgefahren!

Nachdem Martin mit der Crew lautstark in der Boxengasse jubelte und jeden Mechaniker umarmte, folgte dann die innige Umarmung mit Freundin Maria, die er zudem durch die Luft wirbelte. In der Box des Spaniers ging es aber noch weiter: Als Martin den Helm abgenommen hatte, folgten weitere Gratulationen von Aprilia-Crew-Mitgliedern, auch Rennsport-Boss Massimo Rivola jubelte mit. Nichts war mehr zu spüren von der Verstimmung über Martins Poker im Sommer, als der Abschied im Raum stand.

Als sich dann auch noch Technik-Guru Fabiano Sterlacchini in der Box auf den Spanier stürzte, schlugen die Emotionen endgültig voll durch – dem coolen Martin drückte es die Tränen in die Augen. «Danke Fabiano – vielen Dank», seufzte Martin. Dann posaunte die Aprilia-Neuerwerbung: «Wow, der Martinator ist zurück – vielleicht!» Und Martin betonte: «Ungarn war gut zu mir! Die harte Arbeit macht sich bezahlt, das war für das ganze Team.»

Martin strotzt vor Tatendrang, hat zuletzt privat auf dem Circuit von Menargues bei Lleida mit einem Aprilia-Supersport-Bike trainiert. Dazu kommt: In Barcelona hat Aprilia mit der RS-GP sehr gute Voraussetzungen. Der Hersteller aus Noale war in den vergangenen Jahren mit Aleix Espargaro stets in der Lage, um das Podium zu kämpfen. Auch Martin selbst hat gute Erinnerungen an den Circuit de Barcelona-Catalunya. Der Weltmeister fuhr 2024 an beiden Rennwochenenden – letztes Jahr fanden in Montmelo zwei MotoGP-Events statt – insgesamt dreimal auf das Podest.

WM-Stand nach 28 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 455 Punkte. 2. A. Marquez 280. 3. Bagnaia 228. 4. Bezzecchi 197. 5. Acosta 164. 6. Morbidelli 161. 7. Di Giannantonio 154. 8. Aldeguer 126. 9. Zarco 114. 10. Quartararo 109. 11. Binder 91. 12. R. Fernandez 73. 13. Marini 72. 14. Vinales 69. 15. Bastianini 63. 16. Ogura 58. 17. Miller 52. 18. Mir 46. 19. Rins 45. 20. Martin 23. 21. P. Espargaro 16. 22. Nakagami 10. 23. Oliveira 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 6. 26. Chantra 1. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 504 Punkte. 2. Aprilia 228. 3. KTM 215. 4. Honda 175. 5. Yamaha 140.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 683 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 406. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 315. 4. Red Bull KTM Factory Racing 255. 5. Aprilia Racing 228. 6. Monster Energy Yamaha 154. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 148. 8. Trackhouse MotoGP Team 131. 9. Honda HRC Castrol Team 118. 10. LCR Honda 115. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 65.