Morbidelli: So laufen Gespräche mit Valentino Rossi

Franco Morbidelli hat bei VR46-Ducati um ein weiteres Jahr verlängert. Warum er sogar von «Liebe» spricht und wie die Vertragsverhandlungen mit Teamgründer Valentino Rossi liefen, verrät er im SPEEDWEEK.com-Interview.

Am Dienstag vor dem Rennwochenende in Barcelona gab die VR46-MotoGP-Mannschaft bekannt: Franco Morbidelli bleibt an Bord, fährt ein weiteres Jahr für das Team von MotoGP-Legende Valentino Rossi. Der VR46-Akademie-Spross verlängert bis Ende 2026. In der offiziellen Mitteilung über die Verlängerung wurde Morbidelli mit den Worten «Meine Liebe für dieses Team ist sehr tief» ungewöhnlich emotional.

Im Interview mit SPEEDWEEK.com erklärt Morbidelli: «Meine Beziehung mit dem Team ist etwas ganz Besonderes, völlig anders, als ich sie mit irgendeinem anderen Team haben könnte. Sowas passiert manchmal, wir sehen das auch zwischen anderen Fahrern und Teams, aber nicht in der MotoGP. Ein ähnlich enges Verhältnis sieht man zum Beispiel bei (Izan, Anm.) Guevara und dem Aspar-Team, David Alonso und Aspar. Aber in MotoGP gibt es da nur mich und vielleicht Marco und Luca. Vor allem mich und Luca.» Gemeint sind Marco Bezzecchi und Luca Marini, der auch gleichzeitig der Halbbruder von VR46-Teamgründer Valentino Rossi ist.

Morbidelli beschreibt diese innige Bindung: «Wir sind mit den Leuten, die das Team aufgebaut haben, aufgewachsen. Als wir Kinder waren, haben wir Vales Karriere verfolgt und ihn und die Leute verehrt, mit denen er zusammengearbeitet hat. Und dann zehn, zwölf Jahre später die Chance zu haben, für sie zu fahren und mit ihnen zu arbeiten und das, was wir bei ihnen mit Vale gesehen haben, selbst zu tun – das ist definitiv ein großartiges und einzigartiges Gefühl. Und definitiv etwas, das ich mitnehmen werde und an das ich mich für immer erinnern werde.»

Die gemeinsame Reise geht also nach dem ersten Jahr auch ins zweite. Morbidelli: «Die Vertragsverhandlungen waren wirklich einfach, weil wir eine Verbindung haben. Und weil ich nicht zu viel über Verhandlungen nachdenke. Ich habe das Glück, Gianluca an meiner Seite zu haben, der diese Dinge vorantreibt, und ich vertraue ihm voll und ganz.» Gemeint ist Manager Gianluca Falcioni.

Morbidelli: «Aber wenn ich mit Uccio (Teamdirektor Salucci, Anm.) oder Vale rede, ist das eine ganz andere Art von Gespräch. Es ist viel offener, sie können mir ganz locker Dinge an den Kopf werfen, und ich bin nicht beleidigt. Und ich kann ihnen erzählen, was ich gerade durchmache, und worüber ich nachdenke, ohne dass sie beleidigt sind. Das ist etwas, das bei Verhandlungen nicht üblich ist, aber aufgrund unserer Beziehung einzigartig und bei uns ganz normal ist.»