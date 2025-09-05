Honda zu fünft: Chantra fit, Espargaro angeschlagen

Doppelt gute Gesundheits-Updates bei Honda: Somkiat Chantra kehrt nach langer Verletzungspause für LCR zurück. Und auch Tester Aleix Espargaro ist nach doppeltem Wirbelbruch bereit – wenn auch noch angeschlagen.

Somkiat Chantra ist nach gut zweimonatiger Verletzungspause zurück. Der junge Thailänder hatte sich Anfang Juli beim Training eine komplizierte Knieverletzung zugezogen, verpasste die GPs in Deutschland, Tschechien, Österreich und Ungarn. Jetzt in Barcelona ist er zurück auf der LCR-Honda, hat den Medizincheck bestanden.

Chantra: «Es sind jetzt neun Wochen seit der Operation. Es wurde Tag für Tag besser und nach sechs oder sieben Wochen konnte ich trainieren. Schon bevor ich nach Katalonien gekommen bin, saß ich auf dem Motorrad und war zu etwa 90 Prozent fit, hatte nur manchmal Schmerzen. Die Pause war ziemlich lang, ich habe die Rennen im TV geschaut und mir gesagt: Ich muss zurückkommen.» Das hat er jetzt geschafft! Doch schon bald dürfte seiner MotoGP-Zeit bei LCR ein offizielles Enddatum gesetzt werden.

Bei LCR-Honda wurde für nächstes Jahr bereits Johann Zarco bestätigt. Wer den zweiten Platz bekommt, ist noch nicht offiziell bestätigt, aber es ist längst mehr als ein Gerücht, dass der Brasilianer Diogo Moreira (aktuell in der Moto2) den Aufstieg schaffen und Chantra ersetzen wird. Chantra, gefragt nach seinen Optionen für nächstes Jahr: «Mein Manager wird sich darum kümmern. Die Gespräche laufen und mein Manager wird mich auf dem Laufenden halten.»

Die Chantra-Verletzung war nur eines von vielen Verletzungskapiteln bei Honda in dieser Saison: Luca Marini verletzte sich beim Training für die 8h von Suzuka, Chantra-Ersatz Nakagami verletzte sich schwer am Knie. Und auch der zweite Chantra-Ersatz Aleix Espargaro fiel zwischenzeitlich aus. Der Spanier ist nun aber zurück – wenn auch angeschlagen.

Auf seiner Paradestrecke, dem Circuit de Catalunya, ist Espargaro nun erstmals mit der Honda unterwegs. 2023 gewann er hier den GP auf der Aprilia, 2023 und 2024 (beim ersten Event) siegte er im Sprint. 2022 und 2024 holte sich Espargaro die Pole.

Aleix Espargaro über seine Herzensstrecke: «Es ist ein Kurs, den ich liebe, aber leider ist der Grip total schlecht. Ich war hier vor einem Monat, die Asphalttemperatur lag bei 50 Grad, aber es fühlte sich an wie auf Eis. Ich hoffe also, dass sie bald neu asphaltieren.»

Auch der Einsatz von Aleix Espargaro stand gesundheitlich auf der Kippe. Beim Radfahren (er fährt inzwischen Radrennen) hatte er sich verletzt, konnte in Ungarn nicht für Chantra einspringen. Espargaro: «Ich hatte vor nur zweieinhalb Wochen zwei gebrochene Wirbel. Es war also knapp mit dem Rennen, aber Honda bringt viele neue Teile hierher mit: Chassis, Aerodynamik, Motor. Ich wollte das Rennen also nicht verpassen. Am Montag habe ich gesagt, ich will es probieren. Es wird beim Richtungswechsel schwierig werden, weil das Motorrad schwer ist und ich wenig Kraft im Rücken habe und noch immer Schmerzen.»

Mit Luca Marini und Joan Mir auf der Werks-Honda, Aleix Espargaro als Tester und den beiden LCR-Honda-Piloten Zarco und Chantra sind dieses Wochenende also gleich fünf Hondas am Start – statt wie zwischenzeitlich verletzungsbedingt nur drei.

Übrigens: Mit Lorenzo Savadori (Aprilia) und Augusto Fernandez (Yamaha) sind sogar noch zwei weitere Wildcard-Piloten unterwegs. Volles Haus am Circuit de Catalunya also.