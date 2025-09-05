Ai Ogura zog Q2-Ticket – Trackhouse Racing jubelt

Trackhouse Racing und Ai Ogura leisteten im Zeittraining zum Catalunya-GP einen wichtigen Beitrag zum Aprilia-MotoGP-Projekt. Der Moto2-Champion meldete sich mit eindrucksvollen Runden zurück in der Elite.

Für die Mannschaft von Tackhouse Racing war der direkte Einzug von Ai Ogura ins zweite Qualifying und damit ein garantierter Startplatz unter den ersten Zwölf bereits der erste Sieg. Rookie Ai Ogura war nicht nur über eine Runde 0,4 sec schneller unterwegs als Weltmeister Jorge Martin, der Moto2-Weltmeister spulte etliche Runden auf hohem Tempo ab.

Wichtig auch für das Gemüt des Piloten aus Tokio: Nur Ogura schaffte als Rookie den begehrten Q2-Einzug. Der zuletzt brillante Gresini-Ducati-Neueinsteiger Fermin Aldeguer musste sich in Barcelona als 14. hinten anstellen. Damit ist auch klar, dass Ogura nach der Verletzungspause ab dem Silverstone-GP nun wieder in tadelloser Verfassung auf der RS-GP des amerikanischen Teams sitzt.

Ogura, der sich damit seit seinem Verletzungsaus erstmals wieder in die Top-10 am Freitag fahren konnte, ließ nicht nur die #1 sondern auch Teamkollege Raul Fernandez hinter sich. Der Madrilene schloss den Freitag in Barcelona auf Position 19 ab.

Der Champion der mittleren WM-Kategorie, der im FP1 hinter Fernandez abgewunken wurde, zeigte sich überrascht, dass es in der Hitze des Nachmittags noch weiter nach vorne ging: «Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Tag. Wir hatten einen sehr guten Start heute Morgen, und ehrlich gesagt hatte ich nicht mit einer so großen Verbesserung im Training gerechnet. Wir wissen auch, was wir für morgen verbessern müssen, und das ist das Wichtigste.»

Ogura ergänzte nach dem Zeittraining: «Wir werden nun genauso weiterarbeiten. Die Dinge, an denen wir in den letzten zwei, drei Rennen gearbeitet haben, scheinen sich jetzt auszuzahlen, und deshalb bin ich sehr glücklich, vor allem für meine Jungs in der Trackhouse-Box.»

Zur Erinnerung: Nach einem völlig verunglückten Qualifying musste der Japaner beim letzten Grand Prix vom letzten Startplatz losbrausen – Ogura landete dennoch auf Rang 11. Mit dem Q2-Ticket hat der Trackhouse-Aprilia-Pilot seit langem wieder eine realistische Chance auf ein Spitzenergebnis.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Barcelona © Gold & Goose Willkommen in Barcelona © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Pirelli Reifen © Gold & Goose Ein Fan © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Johann Zarco Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Zeittraining (5. September):

1. Brad Binder (ZA), KTM, 1:38,141 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,104 sec

3. Alex Marquez (E), Ducati, +0,139

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,224

5. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,262

6. Enea Bastianini (I), KTM, +0,349

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,370

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,370

9. Luca Marini (I), Honda, +0,381

10. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,458

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,461

12. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,515

13. Joan Mir (E), Honda, +0,589

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,619

15. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,633

16. Alex Rins (E), Yamaha, +0,691

17. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,774

18. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,841

19. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,883

20. Aleix Espargaro (E), Honda, +1,016

21. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,029

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,045

23. Maverick Vinales (E), KTM, +1,167

24. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,861