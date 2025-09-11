Bezzecchi nach Doppelausfall: Vorfreude auf Heim-GP

Nach dem katastrophalen MotoGP-Wochenende in Barcelona freut sich Marco Bezzecchi (Aprilia) auf seinen Heim-GP in Misano. Die Hüfte schmerzt zwar noch ein wenig, Einschränkungen sieht er aber keine.

Nach vielen starken Rennwochenenden, an denen Marco Bezzecchi viele Top-Ergebnisse einfuhr und regelmäßig auf dem Podest stand, erlebte der Aprilia-Werksfahrer in Barcelona ein Desaster. Sowohl im Sprint als auch im Grand Prix sah er die Ziellinie nicht. Am Samstag wurde er von Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) abgeräumt – «Bez» musste danach zur Untersuchung ins Medical Center. Bei ihm wurden Prellungen am Unterarm und an der Hüfte (jeweils links) festgestellt. Am Sonntag war sein Rennen nach gut einer Runde und einer Berührung mit Franco Morbidelli (VR46 Ducati) vorbei.

«Ich bin okay. Mit meinem Arm geht es mir gut, die Hüfte tut mir allerdings noch etwas weh», erklärte der 26-Jährige. «Ich denke aber nicht, dass es mich beeinträchtigen wird. Ich konnte in den letzten Tagen gut trainieren, somit ist alles gut.»

Der Große Preis von Katalonien möchte der Italiener wohl schnell wieder vergessen. Da kommt das MotoGP-Wochenende auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli gerade richtig. Dort kann er vor seinen Fans den Heim-GP bestreiten. Dazu kommt, dass er auf dem 4,226 km langen Kurs gemeinsam mit seinen Kollegen der VR46-Akademie und Ikone Valentino Rossi viele Trainingseinheiten absolviert. Letztes Jahr konnte Bezzecchi (damals noch auf Ducati) in Misano zwei Top-5-Resultate erzielen. 2023 holte er zweimal Platz 2.

«Es wird ein tolles Wochenende, ich bin happy, in Misano zu sein. Ich kann es nicht erwarten, mit dem Bike hier zu fahren», freute sich Bezzecchi am Donnerstag vor seiner Premiere mit der Aprilia RS-GP auf seiner Heimstrecke. «Ich denke, wir haben bislang einen guten Job gemacht – wir haben mittlerweile ein gutes und konkurrenzfähiges Paket. Das Ziel ist es, jedes Wochenende gut zu starten.»

Marco Bezzecchi belegt derzeit in der Gesamtwertung mit 197 Punkten Rang 4. Auf Pedro Acosta, der in Barcelona zweimal Vierter wurde und viele Punkte holte, hat er noch 14 Zähler Vorsprung.