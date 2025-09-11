Doppelschlag: Yamaha verlängert mit Augusto Fernandez

In einem Atemzug mit der ersten öffentlichen Vorstellung des neuen V4-MotoGP-Prototyps in Misano bestätigte Yamaha-Rennchef Paolo Pavesio Test- und Ersatzfahrer Augusto Fernandez bis zum Ende der Saison 2027.

Es war ein großes Aufgebot: Neben den vier offiziellen Yamaha-Piloten Quartararo, Rins, Miller und Oliveira waren bei der Enthüllung der neuen MotoGP-Yamaha mit V-Vierzylinder auch die beiden Testfahrer Augusto Fernandez und Andrea Dovizioso anwesend.

Noch während der V4-Vorstellung schüttelte Yamaha-Racing-CEO Paolo Pavesio die Hand des Ende 2024 von KTM/GASGAS in Lager der Japaner gewechselten Fernandez: «Es ist mir eine große Freude, zu verkünden, dass Augusto auch 2026 und 2027 ein wichtiger Teil unseres Projekts sein wird. Seit seinem Einstieg zu Beginn dieses Jahres hat er einen bemerkenswerten Beitrag geleistet und sowohl Wettbewerbsfähigkeit als auch technisches Know-how eingebracht. Seine Synergie mit Andrea Dovizioso hat sich sowohl bei Testfahrten als auch bei Wildcard-Einsätzen als besonders wertvoll erwiesen.»

CEO Pavesio weiter: «Als ehemaliger MotoGP-Stammfahrer ist Augusto nach wie vor in bester körperlicher Verfassung und wettbewerbsfähig, was ihn zu einem idealen Kandidaten für die Belastungstests unseres neuen Prototyps mit V4-Motor macht. Zusätzlich zu seiner Rolle als Testfahrer wird Augusto bei Bedarf während der MotoGP-Saison auch als Ersatzfahrer für beide Yamaha-Teams zur Verfügung stehen und damit praktisch unser fünfter Werksfahrer werden.

Neben Honda-Ass Johann Zarco ist Augusto Fernandez damit erst der zweite Pilot, der schon jetzt eine fixe Vereinbarung für die Saison 2027 hat. Entsprechend strahlend meldete sich der 27-Jährige aus Madrid zu Wort.

«Ich bin überglücklich, noch zwei weitere Jahre bei Yamaha zu bleiben. Ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt: mit den Menschen, mit dem Testteam, mit allen, die bei Yamaha mitwirken. Angesichts all der Projekte, die wir im Sinn haben, ist es ein wichtiger Zeitpunkt, Teil des Yamaha Factory Racing Test Teams zu sein, und ich bin stolz und glücklich, hier zu sein. werde mein Bestes geben, um die Marke wieder an die Spitze zu bringen.»

Mit Blick auf den in Misano enthüllten V4-Prototypen fügte der Moto2-Weltmeister des Jahres 2022 hinzu: «Es ist unglaublich, ich werde der erste Pilot sein, der damit Rennen bestreiten wird. Schon meine ersten Eindrücke bei den Tests waren sehr gut. Was ich sagen kann – sie ist ganz anders als die «Standard»-Yamaha. Es ist extrem spannend, mit der V4 nun in den ersten Renneinsatz zu gehen.»

Beim offiziellen Testtag der MotoGP im direkten Anschluss an den Misano-GP wird die V4-Yamaha wie schon am vergangenen Montag in Catalunya wieder von den Stammfahrern erprobt.