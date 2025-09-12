Quartararo: MotoGP-Yamaha von 2019 fürs Privatmuseum

Yamahas MotoGP-Speerspitze Fabio Quartararo bekam in den Tagen nach dem Großen Preis von Katalonien ein ganz besonderes Geschenk nach Hause geliefert.

Fabio Quartararo bekam vor seinem Abflug zum MotoGP-Event auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli diese Woche ein riesiges Paket nach Hause zugestellt. Dem Yamaha-Helden wurde an seinen Wahl-Wohnsitz in Andorra eine wunderbar aufpolierte Yamaha M1 für sein Privatmuseum angeliefert.

Dabei handelt es sich aber nicht um irgendein MotoGP-Motorrad – die gelieferte Yamaha hat für Quartararo eine ganz besondere Bedeutung: Es ist das Original-Motorrad, mit dem der spätere Weltmeister in der Saison 2019 in die MotoGP-WM eingestiegen ist und von Beginn an eingeschlagen hat. Zur Erinnerung: Damals fuhr der Franzose in der Petronas-Kunden-Mannschaft mit Team-Boss Razlan Razali und mit Franco Morbidelli als Teamkollegen. «Meine erste MotoGP-Maschine ist wieder bei mir zu Hause. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was mir das bedeutet», freute sich Quartararo.

Fakt ist: Yamaha war zu dieser Zeit voll am Puls. Quartararo sicherte sich 2019 als MotoGP-Rookie WM-Rang 5, er stand damals sieben Mal auf dem Podium. Der erste Sieg folgte für den Mann aus Nizza in der Saison 2020 in Jerez de la Frontera.

Die Yamaha-Bilanz von Fabio Quartararo in der MotoGP ist eine der besten der aktiven Fahrer in der Klasse. Der Franzose fuhr bisher 126 Grands Prix in der Königsklasse – er gewann elf Mal und sprang weitere 21 Mal auf das Podium. Zudem stand «El Diablo» 20 Mal auf der Pole-Position. In den Sprint-Rennen, die in der MotoGP-WM in der Saison 2023 eingeführt wurden, hat es Fabio bisher dreimal auf das Podest geschafft.