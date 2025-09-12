Pedro Acosta: «Linie in Kurve 3 unmöglich zu treffen»

Pedro Acosta schaffte im MotoGP-Zeittraining in Misano als einziger KTM-Pilot den direkten Einzug ins Q2. Er kämpfte am Freitag mit einem störrischen Bike und wertet das sportliche Erlebnis als Erfolg.

Lief es in den vergangenen Wochen nach Plan in der MotoGP, so kann man am ersten Trainingstag in Misano im KTM-Lager von einem bösen Erwachen reden – zumindest, wenn es nach Pedro Acosta geht. «Seit Brünn hatten wir ein stabiles Motorrad. Heute bin ich aufgewacht und hatte ein instabiles Bike – es pumpt, es springt, macht alles Mögliche. Das hat es schwierig gemacht, Runden zusammenzubringen. Vor allem in Kurve 3, dieser schnellen Passage, war es fast unmöglich, die Linie konstant zu treffen.»

Dass er es direkt ins Q2 schaffte, wertete er als Erfolg: «Wenn man bedenkt, wie schlecht ich mich gefühlt habe, war das unser Ziel. Jetzt heißt es ruhig bleiben, nicht nervös werden und für morgen arbeiten.»

Bei der Reifenwahl sieht der 21-Jährige keine großen Unterschiede: «Ob Medium oder Soft – beide Reifen sind ähnlich. Der eine gibt dir etwas mehr Stabilität, der andere etwas mehr Grip. Es ist Geschmackssache. Mir gefallen beide mehr oder weniger gleich gut.»

Für den Samstag kündigte er an, noch einmal alles zu versuchen: «Was mich am meisten gestört hat, war nicht das Bremsen, sondern dass ich keine konstanten Runden hinbekam.» Auf Nachfrage meinte er allerdings, dass er im Rennen wieder alle überraschen werde, bis dahin will man an der Konstanz arbeiten.

Immerhin konnte sich Acosta direkt für das Q2 qualifizieren. Die anderen KTM-Fahrer müssen den Umweg über das Q1 gehen.

Ergebnisse MotoGP Misano, Zeittraining (12. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:30,480 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,147 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,193

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,230

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,272

6. Joan Mir (E), Honda, +0,339

7. Luca Marini (I), Honda, +0,368

8. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,377

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,409

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,435

11. Johann Zarco (F), Honda, +0,588

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,610

13. Brad Binder (ZA), KTM, +0,686

14. Maverick Viñales (E), KTM, +0,769

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,007

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,020

17. Enea Bastianini (I), KTM, +1,092

18. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,136

19. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,198

20. Alex Rins (E), Yamaha, +1,202

21. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,208

22. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,889

23. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,036

Ergebnisse MotoGP Misano, FP1 (12. September):

1. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:31,342 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,249 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,254

4. Alex Marquez (E), Ducati, +0,258

5. Marc Marquez (E), Ducati, +0,269

6. Luca Marini (I), Honda, +0,271

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,321

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,333

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,467

10. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,498

11.Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,587

12. Joan Mir (E), Honda, 0,636

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,673

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,675

15. Enea Bastianini (I), KTM, +0,817

16. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,943

17. Maverick Vinales (E), KTM, +0,964

18. Alex Rins (E), Yamaha, +1,129

19. Ai Ogura (J), Aprilia, + 1,167

20. Brad Binder (ZA), KTM, +1,168

21. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,195

22. Johann Zarco (F), Honda, +1,582

23. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,242