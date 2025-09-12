Catalunya-Sieger Marquez: Fehlentscheidung in Misano

Einen durchwachsenen Trainingstag erlebte Alex Marquez in Misano: Zwar sicherte sich der Gresini-Pilot mit Platz 5 den Einzug ins Q2, doch er musste nach einem Experiment einen Rückschlag verkraften.

Alex Marquez erlebte am Freitag in Misano einen soliden Auftakt ins MotoGP-Wochenende. Der Gresini-Pilot schaffte es direkt ins Q2 und fuhr mit einer Zeit von 1:30,752 min auf den fünften Rang. Auf seinen Bruder Marc, der die Zeitenliste – mal wieder – anführte, fehlten ihm nur 0,27 Sekunden.

«Insgesamt war es ein positiver Tag», resümierte der zweifache MotoGP-Sieger. «Am Morgen sind wir gut gestartet. Es ist wahr, dass wir schon ein paar Probleme gesehen haben, aber wir haben entschieden, mit dem gleichen Bike auch am Nachmittag weiterzumachen. Wir wollten sehen, wie sich die Strecke verändert.» Bald aber konnte er keine Zeitenverbesserung mehr ausprobieren, daher habe man sich im Training entschieden, am Setup zu experimentieren. «Das hat nicht so funktioniert, wie wir es erwartet haben», gab er ein Fazit zu dieser Änderung ab.

Dass er trotzdem wieder vorne mitfahren konnte, führt er auf den Charakter des Misano-Kurses zurück. «Hier ist es komplett anders als in Barcelona. Der Grip ist super hoch. Wenn der Grip da ist, dann arbeiten alle Motorräder mehr oder weniger auf die gleiche Weise. Das Hauptproblem ist das Vorderrad beim Anbremsen, das in die Kurve hineinschiebt. Auf einer Strecke mit wenig Grip ist es schwieriger, weil du dann mit dem Gas kämpfst.»

Er zog auch einen Vergleich mit den vergangenen Strecken. «In Misano sind die Zeitabstände extrem eng, das erinnert an Ungarn oder Brünn, wo wir auch neuen Asphalt hatten. Für das Qualifying darfst du dir keinen einzigen Fehler erlauben.» Zwar gäbe es laut Alex Marquez einige Bodenwellen, doch das sei normal, da auf der Strecke auch Autos fahren. «Insgesamt ist der Asphalt super und es macht Spaß, zu fahren.»

Für den Samstag kündigte er Änderungen am Setup an, die in eine ähnliche Richtung gehen wie bei einem anderen Ducati-Fahrer: «Wir haben heute Nachmittag etwas ausprobiert, was nicht gut war. Ein anderer Ducati-Pilot hat einen Schritt gemacht, der gut funktioniert hat. Also werden wir morgen in diese Richtung arbeiten. Es ist kein riesiger Schritt, aber es kann mir helfen, in den Kurven ein besseres Gefühl zu haben.

Auf seinen Bruder Marc, der die Zeitenlisten erneut anführt, kam er nur kurz zu sprechen: «Marc ist vom Rhythmus her ein Stück voraus. Er fliegt, besonders in den ersten Linkskurven und in den Kurven 15 und 16. Da fehlt mir noch Speed. Aber auch ich in zuversichtlich noch Zeit zu finden!»

Ergebnisse MotoGP Misano, Zeittraining (12. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:30,480 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,147 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,193

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,230

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,272

6. Joan Mir (E), Honda, +0,339

7. Luca Marini (I), Honda, +0,368

8. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,377

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,409

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,435

11. Johann Zarco (F), Honda, +0,588

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,610

13. Brad Binder (ZA), KTM, +0,686

14. Maverick Viñales (E), KTM, +0,769

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,007

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,020

17. Enea Bastianini (I), KTM, +1,092

18. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,136

19. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,198

20. Alex Rins (E), Yamaha, +1,202

21. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,208

22. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,889

23. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,036

Ergebnisse MotoGP Misano, FP1 (12. September):

1. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:31,342 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,249 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,254

4. Alex Marquez (E), Ducati, +0,258

5. Marc Marquez (E), Ducati, +0,269

6. Luca Marini (I), Honda, +0,271

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,321

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,333

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,467

10. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,498

11.Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,587

12. Joan Mir (E), Honda, 0,636

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,673

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,675

15. Enea Bastianini (I), KTM, +0,817

16. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,943

17. Maverick Vinales (E), KTM, +0,964

18. Alex Rins (E), Yamaha, +1,129

19. Ai Ogura (J), Aprilia, + 1,167

20. Brad Binder (ZA), KTM, +1,168

21. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,195

22. Johann Zarco (F), Honda, +1,582

23. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,242