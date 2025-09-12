Jorge Martin (8.): Marco hat wie verrückt angegriffen

Aprilia-Werksfahrer und Weltmeister Jorge Martin war lange kein Kandidat auf einen Spitzenplatz in Misano. Doch mit vorbildlichem Teamwork ging es für den 2024er-MotoGP-Champion noch ins zweite Qualifying.

2025 muss Weltmeister Martin kleinere MotoGP-Brötchen packen. Nach seiner langen Verletzungspause kann der «Martinator», der erst in Brünn wieder in die Meisterschaft zurückgekehrt war, in Misano noch nicht an das Tempo des Vorjahres anknüpfen. Zur Erinnerung: Beim letzten Auftritt der Königsklasse auf dem Misano World Circuit im letzten September sah Martin lange wie der sichere GP-Sieger aus – doch in der letzten Rennrunde wurde der damalige Pramac-Pilot noch von Enea Bastianini von der Triumphspur gerempelt.

Nach Platz 10 im freien Training ging es zu Beginn des Zeittrainings erst einmal nach hinten für die Startnummer 1. Auch wenn Martin nie wesentlich mehr als eine Sekunde verlor, schien der Q2-Einzug nie in Reichweite. Dass es im Finale doch klappte, war alleine der Kooperation mit Marco Bezzecchi zu verdanken.

Das Manöver mit dem Teamkollegen, das den Champion zurück ins Rennen brachte, war kein Zufall, sondern geplant. Martin: «Mir war klar, dass ich jemanden brauche, der mich zieht. Und Marco, war derjenige mit dem richtigen Speed und voller Zuversicht. Ich wusste aber nicht, ob es klappt, denn wir haben vorher nicht darüber gesprochen.»

Der Madrilene berichtete weiter, wie es im Endspurt zu einer erstaunlichen Rundenzeit und Position 8 kam: «Marco war unglaublich. Er hat nie gezögert, sondern einfach nur wie verrückt nach vorne angegriffen. Schon in der Out-Lap ist der davongezogen. Aber nur so konnte ich arbeiten – und noch schneller werden. Marco hat einen fantastischen Job gemacht und ich muss mich bei ihm bedanken. Es hat gezeigt, wie gut wir als Team sind. Er hat vorgelegt und ich habe mitgezogen – und ich glaube auch, dass wir das in Zukunft noch stärker für Aprilia nutzen können.»

Der größte Profiteur war ohnedies Marco Bezzecchi, der sich mit seinem Speed als Martin-Lokomotive bis auf Platz 2 brachte.

Jorge Martin unterstrich nach dem Zeittraining: «Ich habe viel gelernt heute, auch weil wir die Rundenzeit anders zusammengbracht haben. Marco ist super stark in den Kurven und am Ausgang – ich habe auf der Bremse Meter gemacht. Ich denke aber, meine Pace für ein Rennen ist auch konkurrenzfähig. Und sollten Marco und ich in den Rennen um Plätze kämpfen, dann zählt dabei nur, dass wir zusammen mit an der Spitze liegen.»

Während die Werksmannschaft geschlossen ins Q2 einzog, haderte die Trackhouse-Kundenstruktur. Raul Fernandez, der lange vor Martin gelegen hatte, ging hart zu Boden und fiel auf Position 15 ab. Rookie Ai Ogura blieb mit 1,2 sec Rückstand auf Platz 21.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Misano © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Enea Bastianini & Pedro Acosta © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Somkiat Chantra Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Misano, Zeittraining (12. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:30,480 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,147 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,193

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,230

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,272

6. Joan Mir (E), Honda, +0,339

7. Luca Marini (I), Honda, +0,368

8. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,377

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,409

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,435

11. Johann Zarco (F), Honda, +0,588

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,610

13. Brad Binder (ZA), KTM, +0,686

14. Maverick Viñales (E), KTM, +0,769

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,007

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,020

17. Enea Bastianini (I), KTM, +1,092

18. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,136

19. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,198

20. Alex Rins (E), Yamaha, +1,202

21. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,208

22. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,889

23. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,036

Ergebnisse MotoGP Misano, FP1 (12. September):

1. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:31,342 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,249 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,254

4. Alex Marquez (E), Ducati, +0,258

5. Marc Marquez (E), Ducati, +0,269

6. Luca Marini (I), Honda, +0,271

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,321

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,333

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,467

10. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,498

11.Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,587

12. Joan Mir (E), Honda, 0,636

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,673

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,675

15. Enea Bastianini (I), KTM, +0,817

16. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,943

17. Maverick Vinales (E), KTM, +0,964

18. Alex Rins (E), Yamaha, +1,129

19. Ai Ogura (J), Aprilia, + 1,167

20. Brad Binder (ZA), KTM, +1,168

21. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,195

22. Johann Zarco (F), Honda, +1,582

23. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,242