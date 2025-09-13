Joan Mir nach Crash: «Alles tun für die 100 Prozent!»

Die zweite Session beim Auftakt ins MotoGP-Wochenende in Misano endete für Honda-Werksfahrer Joan Mir mit einem saftigen Sturz. Am Ende stand dennoch die Teilnahme am Q2 und die Erkenntnis: Honda ist konkurrenzfähig.

Das MotoGP-Event in Misano im Jahr 2024: Honda-Pilot Joan Mir startet mit einem 20. Platz im FP1 ins Wochenende, im Zeittrainung vor einem Jahr reichte es nur für Rang 19. Auch im weiteren Verlauf des Wochenendes lieft es nicht besser für den Spanier – auf Startplatz 16 folgt der letzte Platz im Sprintrennen und, mit einer guten Portion Rennglück, der 11. Rang im Grand Prix am Sonntag. Mir ist damit bester Honda-Pilot. Der Aufwärtstrend der Japaner, speziell zunächst durch Johann Zarco, folgt erst nach den Testfahrten im Anschluss an das Rennwochenende an der Adria.

Der Auftakt ins Rennwochenende in diesem Jahr begann erfolgreicher für den Spanier: Rang 6 in der wichtigen Session am Nachmittag und damit der direkte Einzug ins Q2, vor einem Jahr undenkbar. Dabei war für Mir sogar eine bessere Platzierung am Freitagnachmittag in Reichweite. Auf dem Weg, seine Bestzeit zu verbessern, stürzte der Weltmeister von 2020 und brauchte im Kiesbett eine Weile, um wieder auf die Beine zu kommen.

«Ich wurde etwas durchgeschüttelt. Die Halswirbel tun mir weh, aber das ist nichts, was sich bis Samstag nicht mit meinen Physios und Entzündungshemmern in den Griff kriegen lässt», gab Mir zu Protokoll. Um auf Nummer sicher zu gehen, müsse er alle Register ziehen, denn: «Die Strecke von Misano ist körperlich sehr anspruchsvoll, deswegen ist es wichtig, alles Machbare zu tun, um 100 Prozent abrufen zu können.»

Bis auf den Sturz sei der Freitag jedoch ein Auftakt nach Maß gewesen: «Ein positiver Tag! Die Rundenzeiten waren solide. Und wenn wir uns bis zum Samstag weiter verbessern, dann können wir um einen Platz in der zweiten Startreihe kämpfen.» Bei der Verbesserung helfen sollen auch neue Teile an der Honda: «Wir probieren einiges aus.» Unter anderem neue Aerodynamikteile. Das Besondere: «Wir haben die Upgrades ans Motorrad geschraubt und sie haben uns sofort besser gemacht.» Die Aussagen decken sich mit denen seines Boxenkollegen Luca Marini, der Tag 1 mit nahezu identischer Zeit auf Position direkt hinter Mir beendete.

Man müsse sich noch weitere verbessern, herausragend sei der Auftakt ins Wochenende nicht: «Wir hatten in dieser Saison schon mehrere Freitage, an denen wir unser Potential aufscheinen lassen haben.» Überhaupt werde speziell die zweite Einheit am Freitag immer wichtiger, das Zwischenergebnis sei darum hoch zu bewerten: «Mittlerweile hat jeder begriffen, wie wichtig das Zeitfahren ist. Und so trotz Sturz auf Rang 6 zu kommen und so nahe dran an den Top-Fahrern zu sein, das ist keine Kleinigkeit!»

Derzeit ist Joan Mir nur mit 50 Punkten auf Rang 18 der WM-Liste geführt. Teamkollege Marini ist 13. mit 82 Zählern. Bester Honda-Mann weiterhin mit Abstand: Johann Zarco. Mit 110 Punkten hat der Le-Mans-Sieger derzeit mehr als doppelt so viele Punkte wie der Spanier.

Ergebnisse MotoGP Misano, Zeittraining (12. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:30,480 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,147 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,193

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,230

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,272

6. Joan Mir (E), Honda, +0,339

7. Luca Marini (I), Honda, +0,368

8. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,377

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,409

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,435

11. Johann Zarco (F), Honda, +0,588

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,610

13. Brad Binder (ZA), KTM, +0,686

14. Maverick Viñales (E), KTM, +0,769

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,007

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,020

17. Enea Bastianini (I), KTM, +1,092

18. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,136

19. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,198

20. Alex Rins (E), Yamaha, +1,202

21. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,208

22. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,889

23. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,036

Ergebnisse MotoGP Misano, FP1 (12. September):

1. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:31,342 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,249 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,254

4. Alex Marquez (E), Ducati, +0,258

5. Marc Marquez (E), Ducati, +0,269

6. Luca Marini (I), Honda, +0,271

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,321

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,333

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,467

10. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,498

11.Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,587

12. Joan Mir (E), Honda, 0,636

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,673

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,675

15. Enea Bastianini (I), KTM, +0,817

16. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,943

17. Maverick Vinales (E), KTM, +0,964

18. Alex Rins (E), Yamaha, +1,129

19. Ai Ogura (J), Aprilia, + 1,167

20. Brad Binder (ZA), KTM, +1,168

21. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,195

22. Johann Zarco (F), Honda, +1,582

23. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,242