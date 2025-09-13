Q1, Misano: Yamaha vorn, Vorjahressieger stürzt!

Bei der MotoGP in Misano meisterten Fabio Quartararo und Fermin Aldeguer den Aufstieg vom Q1 in das Q2. Vorjahressieger Enea Bastianini stürzte und erschwerte sich damit die Ausgangslage für den Sprint und den GP.

Die Teilnehmerliste des ersten Qualifying-Durchgangs beim MotoGP-Wochenende in Misano umfasste einige prominente Namen. Neben Ex-Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) gingen mit Maverick Vinales, Enea Bastianini und Brad Binder auch drei hoch gehandelte KTM-Piloten an den Start. Und auch eine Ducati mischte beim Kampf um einen der beiden Q2-Plätze mit: Gresini-Pilot Fermin Aldeguer war einer der 13 Teilnehmer.

Beim ersten Schlagabtausch notierten Quartararo und Aldeguer hohe 1:30er-Zeiten und nahmen somit Kurs auf den zweiten Qualifying-Durchgang. Binder und Trackhouse-Pilot Raul Fernandez befanden sich in Schlagdistanz, die anderen Fahrer hatten bereits mehrere Zehntelsekunden Rückstand.

Vorjahressieger Bastianini lag nach dem ersten Stint nur auf der siebten Position und hatte mehr als eine halbe Sekunde Rückstand. Entsprechend groß war die Anspannung vor dem zweiten Versuch. Bevor der Italiener seine schnelle Runde in Angriff nahm, lag er im Kies. Am Ende seiner Aufwärmrunde flog Bastianini im finalen Sektor ab und konnte seine Zeit nicht mehr verbessern.

Quartararo notierte beim zweiten Schlagabtausch absolute Sektor-Bestzeiten und auch Landsmann Johann Zarco (LCR-Honda) war schnell unterwegs. Quartararo schraubte die Bestzeit auf 1:30,671 Minuten herunter. Die Runde des ehemaligen Weltmeisters wurde allerdings gestrichen.

Vinales befand sich nach dem zweiten Sektor auf Bestzeit-Kurs, verlor im zweiten Teil der Runde aber Zeit und konnte sich nicht verbessern. Quartararo fuhr mit dem zweiten Reifen eine zweite schnelle Runde und überquerte nach 1:30,481 den Zielstrich. Damit stellte der Franzose souverän den Aufstieg ins Q2 sicher.

Platz 2 im Q1 ging an Aldeguer, der 0,371 Sekunden langsamer war und sich knapp gegen Miguel Oliveira (Pramac-Yamaha) und das Trackhouse-Duo Raul Fernandez und Ai Ogura durchsetzen konnte.

Aus KTM-Sicht verlief das Q1 ernüchternd: Brad Binder steht nur auf Startplatz 16, Maverick Vinales auf 17 und Enea Bastianini auf 20.

Yamahas neues V4-Bike, pilotiert von Testpilot Augusto Fernandez, beendete das Qualifying auf der 22. Position. Der Rückstand auf die Q1-Bestzeit lag bei 1,331 Sekunden.

Ergebnisse MotoGP Misano, Qualifying 1 (13. September):

1. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 1:30,481 min

2. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,381 sec

3. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,461

4. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,496

5. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,496

6. Brad Binder (ZA), KTM, +0,534

7. Maverick Viñales (E), KTM, +0,606

8. Alex Rins (E), Yamaha, +0,763

9. Johann Zarco (F), Honda, +0,791

10. Enea Bastianini (I), KTM, +0,883

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,896

12. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,331

13. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,909