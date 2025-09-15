Bezzecchi hungrig: Neues Chassis für Jagd auf Marquez

Auch beim offiziellen Testtag der MotoGP in Misano reißt der Ehrgeiz von Aprlia-Held Marco Bezzecchi nicht ab. Der WM-Vierte berichtete, was ihn am GP-Sonntag beflügelte und wie er auch Marc Marquez hätte knacken können.

Beim Heimwochenende in Misano holte Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi volle Punkte beim MotoGP-Sprint. Einen Tag später verlangte er Marc Marquez 27 Runden lang alles ab und auf Platz 2 war kein anderer Athlet erfolgreicher.

Auch beim Testevent an der Adria war die erstaunliche Leistung des Lockenkopfs weiter Gesprächsthema. Bevor sich «Bezz» zum wichtigen Test äußerte, hielt er kurz Rückschau auf den Grand Prix: «Um meine Motivation zu verstehen, muss man auch nach Barcelona zurückblicken. Wir waren dort mit hohen Erwartungen angereist und am Ende war es komplett anders. Wir waren nicht schnell genug und aus den Rennen wurde ich zweimal per Sturz entfernt. Das hat mich so wütend gemacht. Und mir geholfen, in Misano noch mehr Energie und Willen abzurufen.»

Nach zwei Siegerehrungen vor heimischer Kulisse ist der Auftrag aber noch lange nicht beendet. Längst hat Bezzecchi mehr und die Ducati-Elite im Visier. Der Misano-Test hat hohe Priorität. Bezzecchi zu der Mission: «Das Motorrad ist fantastisch – aber dennoch befassen wir uns damit, die Maschine noch besser zu erziehen, wenn es um den Umgang mit Reifen geht.»

Der Aprilia-Held weiter: «Über die Distanz muss ich noch besser verstehen, wie sich die Reifensituation ändert. Wenn die Reifen im letzten Viertel eines Laufs müde werden, dann stehen wir an und es ist nicht möglich, irgendein Extra abzurufen. Als ich am Sonntag hinter Marc gepusht habe, war es besser als bei anderen Rennen, aber auch hier war es im Finale nicht möglich, noch etwas zu versuchen.»

Was Aprilia dafür für Veränderungen an der RS-GP geplant hat, das wollte Bezzecchi nicht verraten. Nur soviel: «Es gibt beim Test sichtbare und unsichtbare Änderungen.»

Von seiner Mannschaft war dagegen mehr zu erfahren. Das Team bestätigte auch den Einsatz eines neuen Chassis, das in Misano nur Bezzecchi zur Verfügung steht. Unglaublich, aber wahr: Weltmeister Jorge Martin ist noch nicht in der Lage, das volle Potenzial der RS-GP zu nutzen. Noch fehlen der Nummer 1 etliche Rennkilometer.

Bezzecchi fügte weitere Ziele hinzu: «Außerdem arbeiten wir daran, die Stabilität weiter zu verbessern, das hat uns bislang öfters limitiert, und auch die Zeitattacken sind noch ausbaufähig.»

Wie hoch die Güte des Aprilia-Pakets ist, lässt sich auch beim Test ablesen. Lange führte Bezzecchi auch die Zeitenliste an, fuhr mit einer 1:30,7 eine halbe Sekunde schneller als bei Verfolgung von Marc Marquez.

Ergebnisse MotoGP Misano, Test (Stand 13:00 Uhr):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 1:30,714 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 0,013 sec

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,157

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,184

5. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,219

6. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,231

7. Luca Marini (I), Honda, +0,269

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,289

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,306

10. Enea Bastianini (I), KTM, +0,334

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,509

12. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,552

13. Johann Zarco (F), Honda, +0,760

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,796

15. Alex Rins (E), Yamaha, 0,857

16. Maverick Vinales (E), KTM, +0,902

17. Brad Binder (ZA), KTM, +1,038

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,067

19. Dani Pedrosa (E), KTM, +1,717

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,776

21. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,921

22. Michele Pirro (I), Ducati, +2,086