Dani Pedrosa: Mit der MotoGP-KTM gegen Isack Hadjar

Der spanische Red Bull KTM-Testfahrer Dani Pedrosa war Teil eines ganz besonderen Show-Events auf der Rennstrecke von Magny-Cours in Frankreich und traf auf dem Circuit de Nevers auf Formel-1-Pilot Isack Hadjar.

Dani Pedrosa legte am vergangenen Wochenende einen sprichwörtlichen Spagat hin. Der 54-fache Grand Prix-Sieger, der als Testfahrer bei KTM engagiert ist, war am Donnerstagabend bei der Hall-of-Fame-Nacht in Rimini mit dabei, wo er neben den Motorrad-Allzeit-Ikonen Valentino Rossi, Kevin Schwantz, Casey Stoner und Jorge Lorenzo über den roten Teppich marschierte und ausgezeichnet wurde.

Den Rest des Wochenendes verbrachte der Katalane dann aber in Frankreich, genauer gesagt auf dem Circuit de Nevers in Magny-Cours. Dort fand das Red Bull Motormania statt. Dabei handelt es sich um eine Motorsport-Show der Extraklasse.

Neben Pedrosa war auch der französische Formel 1-Newcomer Isack Hadjar mit dabei. Der Racing Bulls-Fahrer holte in Zandvoort sensationell Rang 3 und sorgte mit den anderen Protagonisten in Magny-Cours für eine großartige Stimmung. Er gilt vor allem beim jungen Formel 1-Publikum als neuer Nationalheld.

Auf der Rennstrecke gab es die unterschiedlichsten Programmpunkte. Ein Teil der Show waren auch Drag-Races, in welchen Pedrosa zum Beispiel gegen Hadjar antrat. Das Duell zwischen Pedrosa und Hadjar wurde vor randvollen Tribünen mitten auf der Zielgeraden gestartet, zeigte einmal mehr die unfassbare Beschleunigung der MotoGP-Rakete.

Weitere Rennhelden waren in Magny-Cours Rallye-Legende Sebastien Loeb, Sebastien Buemi, dazu auch Freestyle-Ass Luc Ackermann, Trial-Könner Adrian Guggemos und die Drift-Stars aus dem Red Bull-Stall.

Ebenfalls zu sehen waren die Rallye-Altmeister Luc Alphand, Cyril Despres, Stephane Peterhansel und Stuntflieger Dario Costa. Loeb schlüpfte sogar in das Motorradleder und drehte auf einer KTM Duke einige Runden. Die Veranstalter hatten auch mehrere Original-Fahrzeuge von Loeb an die Rennstrecke transportiert. Das ist aber noch nicht alles: Pedrosa war am Montag schon wieder in Italien, wo er auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli beim offiziellen MotoGP-Test einen weiteren Arbeitstag für die KTM-Truppe abspulte.