Fermin Aldeguer nach Sturz: «Sind hier, um zu siegen»

Gresini-Fahrer Fermin Aldeguer kam als frischgebackener MotoGP-Sieger aus Indonesien zum Rennen auf Phillip Island, doch am Samstag musste er im Sprint einen Sturz hinnehmen. Für den GP am Sonntag ist er zuversichtlich.

Fermin Aldeguer hatte am Freitag den direkten Einzug ins Q2 der MotoGP-Klasse beim Australien-GP verpasst. Der Rookie kam auf Platz 11 und musste somit am Samstag den Umweg über Q1 nehmen. Dieser Umweg war jedoch kein Problem für den Ducati-Piloten, der vor zwei Wochen in Mandalika sein erstes MotoGP-Rennen gewann: Startplatz 7 und Startreihe 3 für die Rennen auf Phillip Island.

Doch im Sprint über 13 Runden kämpfte er wie alle Ducati-Fahrer mit ungewöhnlichen Problemen. Das Rennen des Gresini-Fahrers endete schließlich im Kiesbett von Kurve 5. «Körperlich bin ich okay, ich bin nur noch etwas aufgewirbelt», gab Aldeguer im Interview Entwarnung. «Letztendlich sind wir hier her gekommen um ein Rennen zu gewinnen, aber nun bin ich gestürzt. Es war trotzdem ein positiver Tag, denn wir sind von Q1 in Q2 aufgestiegen und starteten den Sprint von Platz 7, nah hinter meinem Teamkollegen, der besten Ducati.»

«Das Resultat reflektiert nicht die Arbeit und das Potenzial, dennoch liegen unsere Probleme auf der Geraden, wenn man es mit KTM und Honda vergleicht», so der junge Spanier. «Runde für Runde habe ich Positionen verloren, aber nur auf der Geraden. Auf der restlichen Strecke, habe ich versucht, alles wieder gut zu machen. Ich habe mein Bestes gegeben, aber es war das Limit. Dann folgte der Sturz.»

Dann stöhnte der WM-Achte über ein paar Schmerzen, die er sich bereits vor dem rennen zugezogen hatte: «In Q1 musste ich einen Sturz verhindern, deshalb habe ich Schmerzen in meiner Schulter, aber alles ist okay und unter Kontrolle. Es kommt von den Muskeln, wir haben es bereits mit den Ärzten und den Physiotherapeuten untersucht und arbeiten daran.»

Wie sieht die Ausgangslage für den Sonntag aus? «Wenn wir einen harten Reifen einsetzen, fühle ich mich immer besser. Aber auf dieser Strecke hängt alles vom Start und der Startposition ab. Wir müssen noch arbeiten an der Elektronik und an weiteren Kleinigkeiten. Diggia war schnell, wir haben damit eine gute Referenz. Unser Potenzial ist höher als unsere bisherigen Resultate.»

Ergebnisse MotoGP Phillip Island, Sprint (18. Oktober):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 13 Runden in 19:03,971 min

2. Raúl Fernández (E), Aprilia, +3,149 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +5,310

4. Jack Miller (AUS), Yamaha, +5,376

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +5,414

6. Alex Marquez (E), Ducati, +6,109

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,706

8. Luca Marini (I), Honda, +8,938

9. Pol Espargaro (E), KTM, +9,252

10. Enea Bastianini (I), KTM, +9,752

11. Joan Mir (E), Honda, +10,231

12. Johann Zarco (F), Honda, +12,104

13. Alex Rins (E), Yamaha, +12,132

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +17,494

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, +18,967

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +25,185

17. Ai Ogura (J), Aprilia, +19,784*

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +28,945

19. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +32,408

20. Michele Pirro (I), Ducati, +35,523

– Fermin Aldeguer (E), Ducati, 3 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 12 Runden zurück



* Zeitstrafe 8 sec wegen zu niedrigem Reifenluftdruck

WM-Stand nach 37 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 545 Punkte. 2. A. Marquez 366. 3. Bagnaia 274. 4. Bezzecchi 266. 5. Acosta 222. 6. Morbidelli 207. 7. Di Giannantonio 196. 8. Aldeguer 181. 9. Quartararo 161. 10. Zarco 128. 11. R. Fernandez 121. 12. Binder 118. 13. Marini 110. 14. Bastianini 89. 15. Mir 77. 16. Vinales 72. 17. Ogura 70. 18. Miller 66. 19. Rins 51. 20. Martin 34. 21. Oliveira 32. 22. P. Espargaro 17. 23. Nakagami 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 8. 26. Chantra 6. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 651 Punkte. 2. Aprilia 320. 3. KTM 287. 4. Honda 238. 5. Yamaha 196.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 819 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 547. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 403. 4. Red Bull KTM Factory Racing 340. 5. Aprilia Racing 308. 6. Monster Energy Yamaha 212. 7. Trackhouse MotoGP Team 191. 8. Honda HRC Castrol Team 187. 9. Red Bull KTM Tech3 Racing 178. 10. LCR Honda 134. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 101.