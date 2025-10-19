Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Ducati-Versagen im Australien-Sprint

MotoGP-Live-Ticker Australien: Wer schlägt Aprilia?

Von Thomas Kuttruf
Die MotoGP trifft sich zum Großen Preis von Australien auf Phillip Island
© Gold & Goose

Nach dem Sprint-Doppelsieg von Aprilia auf Phillip Island macht sich die Konkurrenz von KTM, Ducati und Yamaha bereit für die Revanche beim Großen Preis. Alles zum 19. MotoGP-Event im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.
Bereits über die kurze Distanz wurden die Fans der MotoGP auf Phillip Island nicht enttäuscht. Erstmals während der laufenden Saison feierte nach 13 Runden ein rein europäisches Podium – ohne Beteiligung von Ducati.

Erst hinter dem beeindruckenden Sprint-Triumphator und Aprilia-Speerspitze Marco Bezzecchi, Markenkollege Raul Fernandez, KTM-Youngster Pedro Acosta und Jack Miller als Held der Aussies war Fabio Di Giannantonio als bester Ducati-Vertreter auf Position 5 über die Linie gegangen.

Die großen Fragen in Abwesenheit der MotoGP-Champions Marc Marquez und Jorge Martin: Gelingt Marco Bezzecchi trotz einer doppelten Long-Lap die nächste Siegesfahrt, um Ducati-Pilot Pecco Bagnaia von Platz 3 der WM zu verdrängen – oder feiert KTM-Ass Acosta endlich den längst überfälligen ersten MotoGP-Sieg?

Alle Antworten vom anderen Ende der Welt liefert exklusiv der MotoGP-Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

 

TV-Programm

  • So. 19.10., 05:45, ServusTV
    MotoGP: Großer Preis von Australien
  • So. 19.10., 07:35, SPORT1+
    NASCAR Cup Series
  • So. 19.10., 07:45, Hamburg 1
    car port
  • So. 19.10., 10:10, ServusTV
    Moto3: Großer Preis von Australien
  • So. 19.10., 10:45, Motorvision TV
    King of the Roads
  • So. 19.10., 10:50, SPORT1+
    The Front Row
  • So. 19.10., 11:00, ServusTV
    Moto2: Großer Preis von Australien
  • So. 19.10., 11:15, SPORT1+
    The Front Row
  • So. 19.10., 11:35, Motorvision TV
    Rallye
  • So. 19.10., 11:40, SPORT1+
    The Front Row
» zum TV-Programm
