Live-Ticker: Meistert Bagnaia Sepang-Nervenschlacht?

Am Sprint-Samstag war Ducati mit Pecco Bagnaia eine bemerkenswerte Auferstehung gelungen – drei Desmosedici fuhren in Front über die Ziellinie. Aber hält das Bologna-Bollwerk auch über die lange MotoGP-Distanz?

Bei tropischer Hitze fuhr Ducati-Pilot Francesco Bagnaia wie in besten Tagen einen souveränen Sieg heraus, Alex Marquez stellte die Vizemeisterschaft sicher und Teamkollege Fermin Aldeguer ließ sich trotz Zeitstrafe als bester Newcomer der Saison 2025 feiern.

Dabei konnte bis vor dem Start des kurzen Rennens nicht von einer haushohen Überlegenheit der Ducati-Piloten gesprochen werden. Pedro Acosta für KTM und die Honda-Piloten, angeführt von Joan Mir werden alles daransetzen, einen erneuten Triumph von Pecco Bagnaia zu verhindern. Alles zum MotoGP-Highlight aus Malaysia im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com