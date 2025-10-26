Mir: «Wollen nicht nur Punkte für den dritten Platz»

Im MotoGP-Sprintrennen von Sepang warf Honda-Pilot Joan Mir einen möglichen Podiumsplatz noch weg, im Grand Prix war es so weit. Der Spanier profitierte vom Ausfall von Francesco Bagnaias und machte eine Ankündigung.

Schon im Samstagsrennen in Sepang war ein Podiumsplatz für Joan Mir möglich, doch in der fünften Runde des Sprints rutschte der Spanier mit seiner Werks-Honda von der Strecke. Im Grand Prix am Sonntag war es so weit: Zum zweiten Mal während der Rennen im asiatischen Raum fuhr Joan Mir seine RC213V auf den dritten Rang. Bereits beim Honda-Heimrennen in Motegi war das der Fall gewesen.

Im Sonntagsrennen von Sepang ging der Spanier vom siebten Startplatz aus ins Rennen und arbeitete sich bis auf den vierten Platz vor, bis der Ausfall von Ducati-Pilot Pecco Bagnaia den Weltmeister von 2020 auf den letzten Podestrang vorspülte.

Beim Spanier sorgte der abermalige dritte Platz für Euphorie: «Im Laufe der letzten Monate, wenn es nicht so erfolgreich lief, gingen mir in Interviews manchmal die Argumente aus. Aber niemals aufzugeben und stattdessen immer alles zu geben, zahlt sich am Ende aus und macht Momente wie diesen dritten Platz ganz besonders.» In den letzten Wochen wurde im Honda-Lager immer wieder kommuniziert, dass regelmäßige Podestplätze das nächste Ziel im Entwicklungsprozess zurück an die Spitze für den japanischen Hersteller sein müssten, zuletzt am Vortag von Mir-Teamkollege Luca Marini.

Dies sei zudem auch eine Belohnung für den Einsatz der gesamten Mannschaft. Mir dazu nach dem Sonntagsrennen in Malaysia: «Nicht nur wir Fahrer, auch das Team gibt niemals auf. Diese Platzierung ist auch für sie eine Belohnung.»

Der nächste Schritt müsse sein, das auf dem Podest noch weiter nach oben zu klettern: «Unser wichtigstes Ziel ist es, noch ein paar mehr Punkte als nur die Zähler für den dritten Platz einzustreichen. Der Sepang-Grand-Prix hat uns diesem Ziel ein Stück nähergebracht.» Gemeint war, dass Siege das nächste große Ziel für das Honda-Team und Joan Mir sein müssten, um den Traditionshersteller wieder dauerhaft im Spitzenfeld der MotoGP zu etablieren.



Trotz seines zweiten Podestplatzes 2025 rangiert Joan Mir weiterhin nur auf Rang 15 der WM-Tabelle.