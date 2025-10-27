Superbike-Ass Bulega testet MotoGP-Ducati in Jerez

Nicolò Bulega wird in dieser Woche das erste Mal ein MotoGP-Bike testen

Superbike-Vizeweltmeister Nicolò Bulega wird am 31. Oktober die Ducati Desmosedici in Jerez testen. Danach wird entschieden, ob der Italiener für MotoGP-Weltmeister Marc Marquez in Portimao und Valencia einspringen wird.

MotoGP-Weltmeister Marc Márquez fällt nach dem Unfall mit Marco Bezzecchi (Aprilia) auf Mandalika Street Circuit für den Rest der Saison aus und wurde zunächst von Testfahrer Michele Pirro vertreten. Vieles deutete aber darauf hin, dass Ducati eine andere Lösung bevorzugt und ab Portimão Superbike-Aushängeschild Nicolò Bulega aufbieten wird.

Bulega, in den vergangenen zwei Jahren härtester Rivale von BMW-Star Toprak Razgatlioglu, möchte einen vorherigen Test zu Bedingungen. Dieser Forderung kommt Ducati nach, wie Sportdirektor Mauro Grassilli gegenüber Sky Sport bestätigte.

«Wir haben eine Möglichkeit gefunden, Nicolò testen zu lassen – die Entscheidung wurde vor einigen Tagen getroffen. Er wird am 31. Oktober in Jerez fahren, danach werden wir sehen, ob er an Rennen teilnehmen wird», verriet der Italiener. «Geplant ist, ihn sowohl in Portugal als auch in Valencia fahren zu lassen, aber zuerst müssen wir testen.»

Der 26-jährige Bulega hat noch nie ein MotoGP-Motorrad getestet, wird aber im kommenden Jahr in das Entwicklungsprogramm eingebunden sein (als Vorbereitung eines möglichen Wechsels).