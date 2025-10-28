Das einzigartige Wesen von MotoGP-Ikone Casey Stoner

Der zweifache MotoGP-Champion Casey Stoner ist in diesem Jahr wieder häufiger im Fahrerlager anzutreffen. SPEEDWEEK.com konnte einen Einblick in seine Gedankenwelt gewinnen.

Die fantastische Motorradrennstrecke Phillip Island ist seit 1997 Austragungsort des Grand Prix von Australien. Das unvorhersehbare Frühlingswetter auf der Insel neben der Bass-Straße, einem der südlichsten Punkte des Landes, begleitet die MotoGP jedes Jahr. In den letzten Jahren sind die Temperaturschwankungen und Windverhältnisse noch ausgeprägter geworden. Im Jahr 2023 musste das Grand-Prix-Rennen wegen eines herannahenden Sturms auf den Samstag vorverlegt werden. Am Sonntag fand das Moto3-Rennen unter den kältesten und nassesten Bedingungen seit langem statt. Das Moto2-Rennen wurde anschließend (und widerwillig) gestartet und dann mit der roten Flagge abgebrochen, und der MotoGP-Sprint wurde abgesagt. Für 2025 sagte die Vorhersage starke Windböen voraus, und der Rennplan wurde um eine Stunde verschoben, um dem Schlimmsten auszuweichen. Zum zweiten Mal in Folge beendete ein Fahrer den Sprint mit einer verstümmelten Möwe, die sich im Motorrad verfangen hatte. Die Sessions wurden wegen anderer Wildtiere, die über die Strecke trabten, unterbrochen – das macht den Charme von Phillip Island aus.

Auf Phillip Island gab es immer einen Fahrer, der die Unbeständigkeit überwand. Casey Stoners sechsjährige Siegesserie von 2007 bis 2012 war einer Mischung aus absoluter Autorität, der Beherrschung der MotoGP-Physik und der Missachtung der mit Druck behafteten Erwartungen zu verdanken.

Der Australier wurde am Vorabend des Grand Prix 40 Jahre alt. Er ist nun schon zwei Jahre länger im Ruhestand als er elf Saisons lang auf Weltmeisterschaftsniveau gefahren ist. Stoners sieben Saisons in der MotoGP-Klasse brachten ihm zwei Titel mit zwei verschiedenen Marken ein (Ducatis erster Titel überhaupt im Jahr 2007 und für HRC im Jahr 2011, bevor sein Rücktritt Honda ermöglichte, Marc Marquez' Karriere zu beschleunigen) und landete in sechs dieser Saisons in den Top-4 der Gesamtwertung. Stoner gewann 33 Prozent seiner MotoGP-Starts, stand bei 69 seiner 115 Teilnahmen auf dem Podium und liegt auf Platz 5 der ewigen Bestenliste für Pole-Positions. Neben seinen zahlreichen Erfolgen beeindruckte er Gegner und Fans mit seiner Sensibilität und seinem natürlichen Gespür für das Motorrad, das sich in kürzester Zeit in unschlagbarer Geschwindigkeit niederschlug. «Eine meiner stolzesten Statistiken ist, dass ich auf jeder einzelnen Strecke, auf der ich mit einem MotoGP-Motorrad gefahren bin, gewonnen habe, und ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die das von sich behaupten können», sagte er ohne Übertreibung gegenüber SPEEDWEEK.com. «Selbst wenn die Strecke nur zwei Jahre lang im Kalender stand, habe ich dort gewonnen. Das zeigte meine Fähigkeit, mich an alle Situationen, alle Rennstrecken und alle Grip-Level anzupassen. Und für mich zeigte es, dass ich etwas vielseitiger war, als die Leute dachten.»

Stoners Geist schwebte jahrelang über der MotoGP, was eines dieser Phänomene war, bei denen man erst weiß, was man hatte, wenn es weg ist. Zwar stürzte sich die Serie nach 2012 schnell in den Marquez-Hype, und die MotoGP war selten hässlicher als zu der Zeit, als Valentino Rossi den Spanier als Caseys Nachfolger in Sachen «nächster Erzrivale, mit dem man nicht spaßen kann» auserkor. Aber Casey tauchte immer wieder bei Veranstaltungen wie dem «Goodwood Festival of Speed» und bei Grands Prix in repräsentativen Rollen für Ducati und HRC auf und ist bis heute ein engagierter Botschafter für den Sicherheits- und Bekleidungshersteller Alpinestars. Ein Unfall bei Testfahrten für Honda im Rahmen des 8-Stunden-Rennens von Suzuka im Jahr 2015 beendete seine Karriere als Rennfahrer. Danach hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

«Chronisches Erschöpfungssyndrom», sagte er mit einem leichten Grinsen über eine Erkrankung, die auch als ME bekannt ist. «Mein Geist und mein Körper schalteten ab, und ich hatte keine Kontrolle mehr. Es war pure Erschöpfung, 24 Stunden am Tag, und erst in den letzten ein bis zwei Jahren habe ich langsam wieder die mentale Widerstandsfähigkeit aufgebaut, um entscheiden zu können, was ich denke. Vorher war ich sehr verloren.»

Im Jahr 2025 kehrte Stoner mit derselben Eleganz, mit der er früher den Gashebel bediente, ins Rampenlicht der MotoGP zurück. Auf eine Demo-Fahrt im Retro-Stil beim Großen Preis von Österreich im Sommer (wo er großes Medieninteresse auf sich zog) folgte eine Woche in Italien, wo er sich bereitwillig an der Zeremonie zur Aufnahme in die MotoGP Hall of Fame vor dem Großen Preis von San Marino im September beteiligte. Während des Wochenendes und des anschließenden IRTA-Testtages streifte Stoner durch die Boxengasse und gab den Fahrern Ratschläge. Er fand auch Zeit, sich in die schicke HRC-Hospitality zu setzen und darüber zu sprechen, was mit der Größe eines Athleten nach dem Ende seiner Karriere geschieht.

Der Versuch, seine frühere Brillanz zu erschließen, bedeutet, die Schichten einer Mentalität wie eine Zwiebel zu schälen. Glücklicherweise ist Stoner ein Meister der Analyse. In einem Podcast-Interview sagte er einmal: «Ich bin kein eindimensionaler Fahrer», und das lässt sich ebenso gut auf seine Standhaftigkeit wie auf seine Methodik beim Rennfahren anwenden. «Es gibt keine Perfektion, aber danach zu streben ist das Beste, was man erreichen kann», betonte er in Misano. «Ich persönlich habe immer auf meine Schwächen geachtet und darauf, wo ich im Vergleich zu anderen am meisten zu kämpfen hatte.»

«Es ist eine unerreichbare Perfektion», fuhr er fort. «Wie beim Golf, und genau das macht es für so viele Menschen so attraktiv. Es geht darum, auf den Platz zu gehen und an Dingen zu arbeiten, und vielleicht wird man in einem Bereich gut, während man in einem anderen Bereich zurückfällt: Das gehört einfach zum Leben und zum Prozess dazu. So wie ich mit Motorrädern gearbeitet habe, bin ich wohl nirgendwo zurückgefallen, indem ich meine guten Eigenschaften verloren habe.»

Stoner stellte einen Vergleich an. «Ein gutes Beispiel für mich, besonders heutzutage, ist, dass sich zu viele [MotoGP-Fahrer] viel zu sehr auf die Bremspunkte konzentrieren, und wenn man jede Runde mit den Bremsen am absoluten Limit ist, dann macht man Fehler. Man sucht oder strebt immer nach diesem Komfort beim Bremsen, weil man glaubt, dass man dort Zeit gewinnen kann. Man stellt das Motorrad darauf ein, und überall sonst wird es schlechter. Man hat einfach alle positiven Eigenschaften verloren, die das Motorrad an anderen Stellen hat.»

«Ich habe 2010 in Japan eine wichtige Lektion gelernt. Die Strecke in Motegi erfordert sehr starkes Bremsen und ist sehr abwechslungsreich. In der ersten Session machte das Motorrad überall Wheelies, hüpfte und bewegte sich und war beim Bremsen überhaupt nicht stabil. Wir waren in der ersten Session schnell, hatten aber zu kämpfen. Also haben wir das ganze Wochenende an dem Motorrad gearbeitet und es immer besser und besser gemacht, bis es schließlich sehr stabil war. Es tat fast das, was ich wollte, wenn ich aus den Kurven kam. Aber ich war verdammt langsam. Wir fielen zurück. Das Motorrad war besser, wir waren langsamer. Also kehrten wir beim Warm-up am Morgen vor dem Rennen zu genau derselben Einstellung wie in der ersten Session zurück, und ich sagte, ich würde mich um die Probleme kümmern, weil ich wusste, dass wir damit schnell waren. Ich fuhr los und gewann das Rennen, obwohl ich kein Recht hatte, zu gewinnen.»

«Die Vorteile dieser Einstellung überwogen bei weitem die Nachteile, mit denen wir leben mussten», sagte er. «Es war viel anstrengender, ein schwierigeres Rennen, aber wir haben gewonnen. Ich habe viel daraus gelernt. Zu viele andere suchen nach diesem ‘Gefühl’, aber manchmal muss man einfach rausgehen und es möglich machen. Selbst wenn es sich nicht richtig anfühlt, solange es funktioniert, ist das alles, was zählt.»

Fortsetzung folgt…