Jack Miller (14.): «Wollte nicht im Kiesbett landen!»

Jack Miller erlebte in Malaysia ein schwieriges MotoGP-Wochenende. Nach gutem Beginn am Freitag, hatte er in den Sessions und Rennen am Samstag und Sonntag mit alten Yamaha-Problemen zu kämpfen.

Das MotoGP-Wochenende in Malaysia hat am Freitag gut begonnen für Pramac-Yamaha-Ass Jack Miller. Platz 3 im Zeittraining und der direkte Einzug ins Q2 bedeuteten eine gute Ausgangsposition für den Samstag. Zuversicht strahlte der ansonsten positiv denkende Miller dennoch nicht aus. Vor allem beim Herausbeschleunigen aus den Kurven ortete er Schwächen bei der M1 – ein altes Yamaha-Leiden.

Über das restliche Sepang-Wochenende bestätigte sich Millers Eindruck. Platz 11 im Qualifying, im Sprint und im Grand Prix jeweils nur Platz 14. «Jackass» kämpfte mit stumpfen Waffen, insbesondere der hohe Reifenverschleiß machte ihm und auch den anderen Yamaha-Piloten zu schaffen.

«Ich habe versucht, die Reifen so gut wie möglich zu schonen, indem ich zu Beginn des Rennens sehr vorsichtig gefahren bin. Ich wollte sicherstellen, dass ich bis zum Ende durchhalte und hoffentlich noch etwas in der Hinterhand habe», meinte Miller nach dem Rennen zu seiner Strategie. «Aber ich hatte die gleichen Probleme wie die anderen Fahrer um mich herum. Rins war in der gleichen Situation wie ich und fuhr den größten Teil des Rennens vorsichtig, obwohl er beim Herausbeschleunigen aus den Kurven etwas mehr zu haben schien. In den letzten drei Runden versuchte ich nochmal zu pushen und mit Rins zu kämpfen. Ich war aber nicht nah genug dran, und jedes Mal, als ich versuchte die Lücke zu schließen, wurde es kritisch und ich bin fast über das Vorderrad gestürzt. Am Ende konzentrierte ich mich darauf, ins Ziel zu kommen, anstatt im Kiesbett zu landen. Ich hoffe, dass wir in Portimão konkurrenzfähiger sein werden.»

Der Rennsonntag in Sepang war überschattet vom schrecklichen Unfall in der Moto3-Klasse, bei dem sich Noah Dettwiler lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen hatte. Der Zustand des jungen Schweizers ist mittlerweile stabil aber immer noch kritisch. Wie sehr hat Miller der Horrorcrash vor dem MotoGP-Start beschäftigt? «Diese Bikes zu fahren, erfordern deine volle Aufmerksamkeit. Wenn du dich bereit machst und den Helm überstreifst, dann rücken die meisten Probleme in den Hintergrund», betonte der 30-Jährige.

Jack Miller liegt nach dem Großen Preis von Malaysia in der WM-Tabelle mit 68 Punkten auf Rang 18.

Ergebnisse MotoGP Sepang, Rennen (26. Oktober):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 20 Runden in 40:09,249 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +2,676 sec

3. Joan Mir (E), Honda, +8,048

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,580

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,556

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +13,060

7. Enea Bastianini (I), KTM, +15,299

8. Luca Marini (I), Honda, +18,738

9. Brad Binder (ZA), KTM, +18,932

10. Ai Ogura (J), Aprilia, +19,256

11. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +19,824

12. Johann Zarco (F), Honda, +22,234

13. Alex Rins (E), Yamaha, +23,509

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +25,201

15. Somkiat Chantra (T), Honda, +34,110

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +36,115

17. Michele Pirro (I), Ducati, +43,914

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +47,060

19. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +77,942

– Francesco Bagnaia (I), Ducati

– Fermin Aldeguer (E), Ducati

– Raúl Fernández (E), Aprilia

– Pol Espargaro (E), KTM

WM-Stand nach 40 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 545 Punkte. 2. A. Marquez 413. 3. Bezzecchi 291. 4. Bagnaia 286. 5. Acosta 260. 6. Morbidelli 227. 7. Di Giannantonio 226. 8. Aldeguer 186. 9. Quartararo 182. 10. R. Fernandez 146. 11. Zarco 134. 12. Binder 133. 13. Marini 128. 14. Bastianini 106. 15. Mir 93. 16. Ogura 79. 17. Vinales 72. 18. Miller 68. 19. Rins 63. 20. Oliveira 36. 21. Martin 34. 22. P. Espargaro 23. 23. Nakagami 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 8. 26. Chantra 7. 27. A. Espargaro 0. 28. Michele Pirro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 708 Punkte. 2. Aprilia 355. 3. KTM 325. 4. Honda 266. 5. Yamaha 221.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 831 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 599. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 453. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 333. 6. Monster Energy Yamaha 245. 7. Trackhouse MotoGP Team 225. 8. Honda HRC Castrol Team 221. 9. Red Bull KTM Tech3 Racing 201. 10. LCR Honda 141. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 107.