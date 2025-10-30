2025: Als die Marquez-Brüder Geschichte schrieben

Marc und Alex Marquez haben in der MotoGP-Saison 2025 etwas erreicht, das nur sehr wenigen Brüdern im Spitzensport gelungen ist. Dabei stand die Karriere von beiden bereits kurz vor dem Aus.

«Ich bin der Erste der Verlierer.» Mit einem strahlenden Lächeln sagte Alex Marquez, dass er stolz auf diesen Status sei. «Der Gewinner ist mein Bruder, also ist es ein guter zweiter Platz.»

Das Außergewöhnliche ist in der MotoGP nichts Ungewöhnliches. Aber dieses Jahr haben wir wirklich etwas Besonderes gesehen. Die Marquez-Brüder haben ein Stück Geschichte geschrieben. Wir haben Geschwister in Mannschaftssportarten gesehen – Rugby, Fußball, etc. Aber in den höchsten Rängen des Einzelsports? Ich kenne nur zwei Beispiele: Die Williams-Schwestern im Tennis mit insgesamt 30 Grand-Slam-Titeln im Einzel und die ukrainischen Box-Brüder Klitschko, Wladimir und Vitali, die (laut Wikipedia) zwischen 2004 und 2015 als die dominierenden Schwergewichts-Champions galten.

Jetzt sind es in der MotoGP die Marquez-Brüder. Nur ein Jahr und eine Meisterschaft, also nicht vergleichbar mit den langen Regentschaften der oben genannten. Aber Karrieren im Motorradrennsport sind kurz. Und wer kann schon sagen, dass sie es nächstes Jahr nicht wieder schaffen werden?

Für beide bedeutet dies ein Comeback. Für Marc, wie allgemein bekannt ist, nach einer fast karrierebeendenden Verletzung, gefolgt von vier Jahren nervenaufreibender Fehlstarts bei Operationen und einer traumatischen und kostspieligen Trennung von Honda, um schließlich mit Ducati einen erfolgreichen Neuanfang zu starten.

Bei Alex ist es etwas subtiler. Im Jahr 2025 hat er ein Talent gezeigt, das zuvor von den meisten nicht vermutet wurde und sicherlich durch die Umstände überschattet wurde. Hinzu kommt, dass er in all den Jahren, in denen sie zusammengelebt, trainiert, geübt und Rennen gefahren sind, immer die zweite Geige hinter seinem älteren Bruder spielen musste.

Das ist aufgrund des Altersunterschieds von drei Jahren normal. Umso mehr aufgrund des genialen Talents und der Entschlossenheit von Marc. Jetzt müssen wir das Talent von Alex neu bewerten. Es hat bis jetzt gedauert, bis er ernst genommen wurde, nachdem er nach seinen Moto3- und Moto2-Titeln eine schwierige Zeit in der MotoGP hatte. «Er ist nur wegen Marc dabei», lautete der allgemeine Tenor.

In drei Jahren auf einer zunehmend unterlegenen Honda konnte Alex nicht überzeugen. Nach seiner enttäuschenden Rookie-Saison 2020 wurde er aus dem Repsol-Werksteam ausgeschlossen. Ende 2022 sah es so aus, als wäre alles vorbei. Dann wurde seine Karriere in der Königsklasse 2023 von Gresini Ducati gerettet. Es wird vermutet, dass er mit Marcs Unterstützung auf sein Honorar verzichten oder es zumindest erheblich reduzieren konnte, so wie Marc ohne Bezahlung zum Privatteam kam. In Sepang beschrieb Alex diese Gelegenheit als «einfach Glück gehabt oder so etwas in der Art».

Die Podestplätze im Jahr 2023 waren vielversprechend. 2024, in seiner zweiten Ducati-Saison, war er auf der alten GP23 unterwegs – so wie Marc. Alex erreichte mit dem achten Platz in der Gesamtwertung sein bisher bestes Ergebnis. Das eng verbundene Ducati-Satellitenteam, das von der Familie des ehemaligen Champions und Covid-Opfers Fausto Gresini geleitet wird, blieb ihm treu. Die ganze Zeit über waren er und Marc unzertrennlich. So wie es schon immer gewesen war.

Der Unterschied lag im Motorrad. Die begehrte GP24 von Ducati, die Aldeguer zu einem Rookie-Sieg verhalf und von der Bagnaia sich wünscht, er hätte noch Zugang dazu. «Im Vergleich zur GP23 ist es ein Motorrad, das ich nach meinen Vorstellungen fahren kann», sagte Alex Anfang des Jahres.

Es zeigte sich auch, wie talentiert er war. Allerdings stand er auch hier wieder im Schatten von Marc. Zu Beginn der Saison hatte er sich selbst «Mr. P2» getauft, da Marc den ganzen Ruhm einheimste. Das Jahr wurde durch eine Handverletzung in Assen unterbrochen. Beim nächsten Rennen, dem Deutschland-GP, wurde er glücklicherweise Zweiter, aber mit nur acht Punkten in den nächsten drei Rennen war Mr. P2 nur noch eine Erinnerung. Sein Punktevorsprung vor Bagnaia schrumpfte auf nur noch 52.

«Mit Schmerzen fängt man an, nicht mehr so zu fahren, wie man es muss, um dem Motorrad zu helfen. Ich habe einen Schritt zurück gemacht.» Der Sieg gegen Marc in Katalonien, kombiniert mit Bagnaia's eigenen Problemen, brachte seine Saison wieder auf Kurs. In Malaysia war der Gewinn des Vize-WM-Titels nur noch eine Formalität. Die Geschichte war in trockenen Tüchern.