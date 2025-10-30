Test vorgezogen: Bulega in Jerez auf MotoGP-Ducati

Der MotoGP-Test von Ducatis Superbike-Aushängeschild Nicolò Bulega wurde vorgezogen: Heute wird sich in Jerez entscheiden, ob der Vizeweltmeister den verletzten Marc Márquez in Portimão und Valencia ersetzt.

Die MotoGP-Saison von Marc Márquez ist nach dem Unfall mit Marco Bezzecchi (Aprilia) auf dem Mandalika Street Circuit vorzeitig beendet. Der Ducati-Werkspilot hatte sich bereits zuvor in Motegi zum Weltmeister gemacht.

Nachdem zunächst Testfahrer Michele Pirro für den Spanier einsprang, könnte bei den beiden letzten Saisonevents in Portimão und Valencia Superbike-Ass Nicolò Bulega zum Einsatz kommen. Der Italiener wird 2026 in das MotoGP-Testprogramm eingebunden und soll perspektivisch in die Königsklasse wechseln.

Der zweifache Superbike-Vizeweltmeister machte einen vorherigen Test mit der Desmosedici GP25 zur Bedingung für einen Einsatz als Márquez-Ersatz. Ducatis Sportdirektor Mauro Grassilli hatte vor wenigen Tagen gegenüber Sky Sport angegeben, dass dieser für den 31. Oktober in Jerez geplant sei. Aber das hat sich geändert.

Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche findet auf der spanischen Piste der erste Superbike-Test von Michelin statt. Nachdem Regen am ersten Tag das Roll-out von Bulega mit dem MotoGP-Bike verhinderte, steht dieser nach Informationen von GPOne für den heutigen Donnerstag an – sofern es das Wetter erlaubt. Anschließend wird sich der 26-Jährige schnell entscheiden müssen, ob er sich für den Renneinsatz gewappnet fühlt: Das erste MotoGP-Training in Portugal findet am 7. November statt!