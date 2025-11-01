Somkiat Chantra: Punktgewinn auf Abschiedstour

LCR-Honda-Pilot Somkiat Chantra konnte in Sepang in die Punkte fahren. Der Thai-Pilot freute sich über Platz 15. Dabei war das Rennen gar nicht mal einfach. Er profitiert auch von einem guten Lauf der Honda-Mannschaft.

Wieder Zählbares für Somkiat Chantra! Beim Großen Preis von Malaysia in Sepang wurde der thailändische Pilot 15., holte somit einen weiteren Punkt für sein WM-Konto. Er steht jetzt insgesamt bei sieben Zählern, ist Drittletzter in der Gesamtwertung und Letzter unter den Stammfahrern.

Erfreulich aber dennoch für Chantra, der auf seiner Abschiedstour in der MotoGP Erfolge verbuchen kann. Die Zeit in der MotoGP endet für Chantra nach einem Jahr, der Thailänder fährt kommendes Jahr für Honda in der Superbike-WM.

Über sein Malaysia-Rennen sagte Chantra: «Über das Ergebnis in den Top-15 bin ich natürlich happy! Das Rennen war gar nicht schlecht. Ich hatte am Ende über die letzten neun Runden nur ein bisschen Probleme mit den Reifen gehabt, besonders der hintere rutschte ziemlich, das war oft ziemlich knapp. Auch vorne war es nicht immer einfach. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden.»

In Sepang waren die Honda-Maschinen im Aufwind, diesmal angeführt von der Werksmannschaft: Joan Mir wurde Dritter, sein Werkskollege Luca Marini landete auf Platz 8. Und die beiden LCR-Hondas landeten ebenfalls in den Punkten: Zarco auf 12, Chantra auf 15.

Chantras Teamkollege Johann Zarco beobachtet eine positive Entwicklung im Honda-Lager, sagte in Sepang: «Wir sind in einer viel besseren Ausgangslage, als wir das vor einem Jahr waren.»