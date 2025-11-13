Marquez-Ratschläge – Ducati auch ohne ihn furchtlos

Ducati wird Superbike-Vizeweltmeister Nicolo Bulega 2026 darauf vorbereiten, dass er 2027 in die MotoGP wechseln kann. «Wir brauchen seine Hilfe», betont Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi.

Die letzten beiden MotoGP-Events der Saison 2025 ist Ducatis Superbike-Werksfahrer Nicolo Bulega als Ersatz für den verletzten Champion Marc Marquez im Einsatz. Diese Personalie wurde vom Hersteller aus Borgo Panigale mit Weitsicht gewählt: Der Italiener wird 2026 maßgeblich in die Entwicklung der zukünftigen MotoGP-Ducati eingebunden.



Für 2027 wird das technische Reglement grundlegend verändert, der Hubraum von 1000 auf 850 ccm reduziert, die Aerodynamik stark beschnitten und das höhenverstellbare Fahrwerk verboten. Außerdem werden die Einheitsreifen dann von Pirelli statt Michelin geliefert.

Bulega kann auf jahrelange Erfahrung mit dem Hersteller aus Mailand zurückgreifen: 2022 und 2023 fuhr er auf Pirelli in der Supersport-WM und beendete diese als Dritter und Erster. 2024 und 2025 wurde der 26-Jährige jeweils hinter Toprak Razgatlioglu (BMW) Vizeweltmeister bei den Superbikes.

«Mein erstes Ziel ist nächstes Jahr den Superbike-Titel zu gewinnen», unterstrich Bulega. «Dass mich Ducati als Testfahrer für die 850er arbeiten lässt, ist eine neue Rolle. Ducati hat mich dafür gewählt, weil ich ein großartiges Gefühl für die Pirelli-Reifen habe und 100 Prozent aus ihnen herausholen kann. Das ist wichtig für sie – und für mich wäre es ein Traum, wenn ich mit dem neuen Reglement 2027 in der MotoGP als Stammfahrer debütieren könnte. Dass ich mich nächstes Jahr bei einigen Tests darauf vorbereiten kann, ist eine Riesenchance.»

Bulega wird beim ersten MotoGP-Test für die Saison 2026 am Dienstag (18. November) in Valencia zusammen mit Lenovo-Teamkollege Pecco Bagnaia fahren, während sich Marc Marquez auf seine Genesung konzentriert und die GP-Maschine erst nächstes Jahr wieder pilotiert.



«Für mich ist es gut, dass ich einen weiteren Tag MotoGP fahren und mehr Runden drehen darf», so Bulega.

Teammanager Davide Tardozzi: «Am Dienstag wird Nico deutlich stärker sein. Wir vertrauen ihm und haben ihn für einen harten Job von Mitte der Saison 2026 bis zum Ende verpflichtet. In der ersten Saisonhälfte soll er sich auf sein Hauptziel konzentrieren, die Superbike-WM zu gewinnen. Aber ab Saisonmitte brauchen wir seine Hilfe. Die Events in Portimao und Valencia und der Test werden ihm dabei helfen eine klare Vorstellung zu bekommen, was die MotoGP ist.»

Wie groß ist der Nachteil für Ducati, dass Weltmeister Marc Marquez beim Valencia-Test nicht dabei ist, fragte SPEEDWEEK.com nach. «Natürlich ist es immer gut, die Meinung von Marc zu haben, er hat uns während des Jahres gute Ratschläge gegeben», hielt Tardozzi fest. «Wir fürchten uns aber nicht davor, unsere neuen Teile Pecco und Alex Marquez zu geben. Für das, was wir zu testen haben, wird das reichen. Wir haben nichts Offensichtliches, nichts Revolutionäres, nur ein paar Sachen, die Gigi Dall’Igna und die Ingenieure versuchen wollen. Es ist viel besser, wenn sich Marc bis zum Sepang-Test gut von seiner Verletzung erholt.»