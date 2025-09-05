Magny-Cours, Superpole: Engländerin bezwingt Herrera

Die Superpole der Frauen-Weltmeisterschaft in Magny-Cours sicherte sich zum ersten Mal in ihrer Karriere die Engländerin Chloe Jones. Die Französin Lucie Boudesseul überzeugte als Dritte.

Befürchtungen, dass Maria Herrera ihrer Verpflichtung mit Forward Racing in der MotoE den Vorzug geben könnte, haben sich glücklicherweise nicht bestätigt. Die Spanierin und aktuelle Gesamtführende der WorldWCR 2025 ist in Magny-Cours nicht nur am Start, sondern dominierte das freie Training am Vormittag in 1:54,074 min mit 0,568 sec Vorsprung auf Sara Sanchez. Dritte wurde überraschend Gaststarterin Justine Pedemonte. Die WM-Zweite, Beatriz Neila, strandete dagegen mit 2,4 sec Rückstand auf Position 15.

Magny-Cours ist der fünfte und damit bereits vorletzte Event der Women's Circuit Racing World Championship 2025. Sollte Herrera 40 Punkte mehr holen als Neila, stünde die 29-Jährige bereits vor dem Finale in Jerez als Weltmeisterin fest.

Die Superpole am Freitagnachmittag um 13:30 Uhr war die erste wichtige Entscheidung. Das Wetter war mit 21 Grad Celsius und einem lockeren Wolken-Sonne-Mix ausgesprochen angenehm.

Schon auf der ersten fliegenden Runde fuhr Herrera in 1:52,848 min schneller als am Vormittag, aber auch Neila präsentierte sich mit nur 0,2 sec Rückstand deutlich verbessert – aber die Jura-Studentin stürzte nach fünf Minuten in der Melbourne-Hairpin.

Bei Halbzeit der 25-minütigen Session führte unverändert Herrera vor Chloe Jones und Neila. Als Vierte machte die Lokalmatadorin Lucie Boudesseul auf sich aufmerksam. Die Sächsin Lucy Michel lag 3,8 sec zurück auf Platz 18.

Während Herrera bei noch elf Minuten in 1:52,804 min eine minimal schnellere Zeit fuhr, griff Neila nach einem Boxenstopp wieder in die Superpole ein. Mittlerweile lag Sanchez 0,002 sec hinter Herrera und Neila lag hinter Jones und Boudesseul nur auf Platz 5.

Paukenschlag bei noch 7 min: Boudesseul brauste in 1:52,694 min auf Platz 1! Die Französin fuhr wie im Rausch und steigerte sich vier Minuten vor dem Ende auf eine 1:52,102 min. Zu diesem Zeitpunkt führte Boudesseul um 0,7 sec vor Herrera und Sanchez. Wenig später verbesserte sich Neila in 1:52,301 min auf Platz 2 und lag damit erstmals vor Herrera.

Nach Ablauf der Zeit waren noch mehrere Pilotinnen auf einer schnellen Runde. Die Pole schnappte sich spektakulär Chloe Jones in 1:51,868 min. Weil die WorldWCR erstmals in Magny-Cours gastiert, ist das Rekord. Startplatz 2 sicherte sich Herrera mit 0,058 sec Rückstand. Die starke Boudesseul komplettiert die erste Startreihe.

Reihe 2 besteht aus Sanchez, Neila und Natalie Rivera. Lucy Michel sicherte sich Startplatz 19.