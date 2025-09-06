Magny-Cours, Lauf 1: Herrera bezwingt Jones

Maria Herrera hat bei der Frauen-Weltmeisterschaft in Magny-Cours das erste Rennen für sich entschieden. Polesetterin Chloe Jones musste sich knapp geschlagen geben. Lucy Michel fuhr am Samstag in die Punkte.

Die 26 Teilnehmerinnen der Frauen-Weltmeisterschaft fuhren am Samstagmittag das erste Rennen des Wochenendes in Magny-Cours. In der Superpole am Freitagnachmittag hatte sich die Britin Chloe Jones die Pole gesichert. Komplettiert wurde die erste Startreihe von WM-Leaderin Maria Herrera und Lokalmatadorin Lucie Boudesseul. Lucy Michel aus Deutschland ging von Startplatz 18 ins Rennen.

Nach dem Start des elf Runden langen Rennens bog Herrera als Führende in die erste Kurve. Beatriz Neila kam aus der zweiten Startreihe gut weg und sortierte sich hinter Herrera und Jones auf der dritten Position ein. Polesetterin Jones schob sich in der ersten Runde an die Spitze und kam mit einem Polster von 0,4 Sekunden aus der Auftaktrunde. Die Britin versuchte, sich vom Feld abzusetzen. Dieser Plan sollte nicht aufgehen.

In der zweiten Runde kamen Emily Bondi und Sonya Lloyd in Kurve 3 zu Sturz. Sara Sanchez stürzte in Kurve 9. In Kurve 3 wurden rundenlang gelbe Flaggen geschwenkt. Bondi und Sanchez wurden ins Medical Center eingeliefert.

An der Spitze konnte sich Jones nicht lange behaupten. Ein Fehler in Runde 2 kostete die Führung. Sie reihte sich in der vier Fahrerinnen starken Führungsgruppe auf der vierten Position ein. Herrera erbte durch den Fehler die Führung. Jones kämpfte sich binnen weniger Kurven an Boudesseul und Neila vorbei und kam als Zweitplatzierte aus der dritten Runde.

Boudesseul erlebte in der Schikane vor der Zielgerade eine heftige Schrecksekunde, konnte einen Sturz aber verhindern. Sie verlor den Anschluss an die drei Fahrerinnen vor ihr. Es spitzte sich ein Dreikampf um den Sieg zu. Herrera führte zur Halbzeit vor Jones und Neila. Die Top-3 lagen innerhalb weniger Zehntelsekunden.

In den finalen Runden verlor auch Neila den Anschluss an die Spitze. Herrera führte das Rennen weiter an, doch Jones lag in Schlagdistanz und studierte die Linien der Führenden. Herrera riskierte viel, um sich eine Lücke zu verschaffen. Die Taktik ging auf. Die Spanierin kam mit 0,130 Sekunden Vorsprung auf Jones über den Zielstrich und kassierte 25 Punkte für den Sieg.

Neila komplettierte das Podium, verlor aber weitere Punkte auf WM-Leaderin Herrera. Der vierte Platz war in der Schlussphase hart umkämpft. Lucie Boudesseul verlor die Position an Roberta Ponziani. Auf den Positionen sechs bis zehn landeten Natalie Rivera, Justine Pedemonte, Tayla Relph, Line Vieillard und Mallory Dobbs.

Lucy Michel kam auf Position 15 aus der ersten Runde und kämpfte sich weiter vor. Die 20-jähirge Deutsche fuhr einige Runden auf Position 13, verlor in der Schlussphase aber etwas Boden und wurde nach elf Runden mit 44,2 Sekunden Rückstand als 15. abgewunken.



