Magny-Cours, Lauf 2: Sieg Neila – Herrera nur Vierte

Von Kay Hettich
Beatriz Neila und Chloe Jones gratulieren sich zu einem spannenden Rennen
© Gold & Goose

Beatriz Neila und Chloe Jones gratulieren sich zu einem spannenden Rennen

Das spannende zweite Rennen der WorldWCR 2025 in Magny-Cours endete mit dem Sieg für Beatriz Neila. Chloe Jones und Lucie Boudesseul nahmen Maria Herrera wichtige Punkte weg. Lucy Michel verpasste die Top-15.
Die Startaufstellung für den zweiten Lauf der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – wird nach einem anderen Verfahren ermittelt. Für die ersten neun Positionen wird die schnellste Rennrunde vom Samstag herangezogen, ab Platz 10 die Reihenfolge der Superpole. Von der Pole-Position ging somit Chloe Jones ins Rennen, die erste Reihe komplettierten Lauf-1-Siegerin Maria Herrera und Beatreiz Neila. Weil Sara Sanchez und Emily Bondi nach Stürzen am Samstag fehlten, rückte die Sächsin Lucy Michel auf Position 17 nach vorn.

Das Rennen über elf Runden wurde um 11:50 Uhr Ortszeit gestartet. Der Himmel über Magny-Cours Park war wolkenlos und es herrschten ideale Bedingungen. Nach dem Start bildete sich an der Spitze ein Quintett. Die Führungsarbeit leisteten die meiste Zeit Jones und Herrera. Bei Halbzeit hielten Neila, Roberta Ponziani und Lucie Boudesseul nicht nur mit, sondern mischten in der zweiten Rennhälfte zunehmend im Kampf um die Podestplätze mit.

Zwei Runden vor dem Ende hatte jede Pilotin der Top-5 mindestens einmal das Rennen angeführt, besonders Boudesseul begeisterte mit einer engagierten Fahrt. Neila ging mit der Französin am Hinterrad als Führende in die letzte Runde. In einer spannenden letzten Runde setzte sich die Crescent-Pilotin durch und holte den Sieg im zweiten Lauf. Jones und Boudesseul komplettierten das Podium.

Weil Herrera nur Vierte wurde, verkürzte Neila den Rückstand auf die WM-Leaderin auf nur sechs Punkte. Lucy Michel kam als 17. in die Wertung.

So lief das Rennen:

Start: Herrera vor Jones und Neila in die erste Kurve. Michel auf 17.

Runde 1: Jones bremst Herrera aus und führt das Feld an. Hinter Neila komplettieren Boudesseul und Ponziani die Top-5.

Runde 2: Jones weiter vor Herrera. Schnellste Runde Ponziani (5.) in 1:52,105 min. Die Top-5 innerhalb einer Sekunde. Frühstart Tayla Relph – zwei Long-Lap als Strafe.

Runde 3: Herrera hat wieder das Kommando übernommen, absetzen kann sich die W-Leaderin aber auch nicht. Michel mit 17 sec Rückstand auf 18. Sturz Simoes.

Runde 4: Die Top-5 innerhalb 1,2 sec. Ponziani in 1:51,817 min mit der schnellsten Runde.

Runde 5: Jones führt vor Neila, die Herrera auf Platz 3 verwiesen hat. Ponziani und Boudesseul halten mit.

Runde 6: Nebeneinander bremsen die Top-5 die Melbourne-Hairpin an – und Lucie Boudesseul schnappt sich die Führung! Herrera nur noch Vierte.

Runde 7: Herrera hat sich wieder auf Platz vorgearbeitet, dahinter Boudesseil, Ponziani, Neila und Jones. Die Verfolger werden von Natalie Rivera (6.) angeführt.

Runde 8: Herrera sucht die Entscheidung und fährt einen Vorsprung heraus, doch ihre Gegnerinnen schließen die Lücke. Jones in 1:51,414 min auf Platz 3. Michel auf 18.

Runde 9: Die Top-5 schon 6,4 sec vor Rivera.

Runde 10: Neila führt vor Boudesseul und Ponziani – Jones und Herrera am Ende der Führungsgruppe.

Letzte Runde: Neila gewinnt vor Jones und Boudesseul – dann die Forward-Pilotinnen Herrera und Ponziani.

Ergebnis Frauen-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Beatriz Neila (E) Yamaha
2. Chloe Jones (GB) Yamaha + 0,314 sec
3. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 0,458
4. Maria Herrera (E) Yamaha + 0,580
5. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 0,657
6. Natalia Rivera (E) Yamaha + 7,659
7. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 10,138
8. Justine Pedemonte (F) Yamaha + 16,046
9. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 16,761
10. Mallory Dobbs (USA) Yamaha + 17,565
11. Line Vieillard (F) Yamaha + 25,499
12. Jessica Howden (ZA) Yamaha + 25,562
13. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 27,631
14. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 33,626
15. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 40,807
16. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 41,111
17. Lucy Michel (D) Yamaha + 41,744
18. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 57,492
19. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha + 58,397
20. Katie Hand (GB) Yamaha + 59,069
21. Sonya Lloyd (USA) Yamaha + > 1 min
22. Beatrice Barbera (I) Yamaha + > 1 min
- Tayla Relph (AUS) Yamaha
- Madalena Simoes (P) Yamaha
Ergebnis Frauen-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Maria Herrera (E) Yamaha
2. Chloe Jones (GB) Yamaha + 0,130 sec
3. Beatriz Neila (E) Yamaha + 2,868
4. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 6,937
5. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 7,265
6. Natalia Rivera (E) Yamaha + 14,251
7. Justine Pedemonte (F) Yamaha + 20,772
8. Tayla Relph (AUS) Yamaha + 21,222
9. Line Vieillard (F) Yamaha + 28,435
10. Mallory Dobbs (USA) Yamaha + 28,524
11. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 28,712
12. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 38,431
13. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 41,128
14. Jessica Howden (ZA) Yamaha + 42,641
15. Lucy Michel (D) Yamaha + 44,177
16. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 47,738
17. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 48,250
18. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 53,458
19. Madalena Simoes (P) Yamaha + 58,944
20. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 59,520
21. Katie Hand (GB) Yamaha + > 1 min
22. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha + > 1 min
23. Beatrice Barbera (I) Yamaha + > 1 min
- Sara Sanchez (E) Yamaha
- Emily Bondi (F) Yamaha
- Sonya Lloyd (USA) Yamaha
Frauen-WM 2025: Stand nach 10 von 12 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Maria Herrera (E) Yamaha 210
2. Beatriz Neila (E) Yamaha 204
3. Roberta Ponziani (I) Yamaha 136
4. Chloe Jones (GB) Yamaha 133
5. Sara Sanchez (E) Yamaha 111
6. Lucie Boudesseul (F) Yamaha 87
7. Pakita Ruiz (E) Yamaha 80
8. Avalon Lewis (NZ) Yamaha 72
9. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha 68
10. Tayla Relph (AUS) Yamaha 59
11. Natalia Rivera (E) Yamaha 42
12. Jessica Howden (ZA) Yamaha 39
13. Mallory Dobbs (USA) Yamaha 26
14. Ornella Ongaro (F) Yamaha 24
15. Isis Carreno (RCH) Yamaha 21
16. Lucy Michel (D) Yamaha 18
17. Justine Pedemonte (F) Yamaha 17
18. Emily Bondi (F) Yamaha 15
19. Line Vieillard (F) Yamaha 12
20. Sarah Varon (COL) Yamaha 9
21. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha 8
22. Chun Mei Liu (RC) Yamaha 5
23. Denise Dal Zotto (I) Yamaha 4

