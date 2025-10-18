Jerez, Lauf 1: Maria Herrera hat die Hand am Titel

Das erste Rennen der WorldWCR 2025 in Jerez war spannend und umkämpft. Der Sieg wurde Maria Herrera zugesprochen. Chloe Jones und Beatriz Neila auf dem Podium. Gaststarterin Paola Ramos respektlos.

Die Pole-Position in der WorldWCR 2025 in Jerez sicherte sich am Freitag Maria Herrera vor Beatriz Neila und Gaststarterin Paola Ramos. Lucy Michel hatte sich auf Startposition 15 qualifiziert.

Zwischen Herrera und Beatriz Neila wird beim Saisonfinale der Titel entschieden. Nur sechs Punkte trennen die beiden Spanierinnen. Sofern keine Katastrophe passiert, steht die Weltmeisterin erst im zweiten Rennen am Sonntag fest.

Der um 11:50 Uhr gestartete erste Lauf ging ursprünglich über elf Runden. Wegen eines Problems mit der Startampel wurde der erste Versuch jedoch abgebrochen und der Restart erfolgte über nur noch neun Runden.

Den Sprint zur ersten Kurve gewann Herrera, doch ab der ersten Runde wechselte die Führung mehrfach. Neila, aber auch Chloe Jones und Ramos hatten den erforderlichen Speed. Nach fünf Runden führte überraschend die Gaststarterin das Rennen an und kämpfte respektlos an der Spitze mit.

Zu Beginn der letzten Runde berührten sich Ramos und Neila beim Anbremsen der ersten Kurve, wodurch die WM-Zweite auf Platz 4 zurückfiel. Vorn preschte Ramos als Erste über die Ziellinie, doch die 18-Jährige erhielt nachträglich eine Drei-Sekunden-Strafe und wurde somit hinter Herrera, Jones und Neila als Vierte gewertet.

Der Ausgang kann als Vorentscheidung für Herrera gewertet werden, die nun mit 15 Punkten Vorsprung auf Neila in das letzte Saisonrennen am Sonntag startet.

Lucy Michel startete verhalten in das Rennen und büßte zunächst Positionen ein. Nach elf Runden kreuzte die Sächsin auf Platz 14 die Ziellinie.

So lief das Rennen:

Start: Herrera vor Ramos und Neila in die erste Kurve ein, dann Jones, Relph und Ponziani. Michel auf 17.



Runde 1: Herrera gibt die Pace vor, Neila, Ramos und Jones gehen den Speed aber mit. Jessica Howden gestürzt.



Runde 2: Jones hat sich in 1:52,277 min nach vorn gearbeitet und führt das Rennen an. Die Top-7 innerhalb 1,1 sec. Michel auf 15 angekommen.



Runde 3: Herrera berührt fast das Hinterrad von Jones. Die Spanierin verliert drei Positionen, vorn kann sich Neila an die Spitze setzen.



Runde 4: Neila wird von Gaststarterin Ramos in 1:51,303 min respektlos auf Platz 2 verwiesen. Neila, Herrera und Jones folgen innerhalb 0,8 sec.



Runde 5: Ramos leistet fehlerfreie Führungsarbeit, dahinter kommt Herrera (3.) nicht an Neila (2.) vorbei. Die Top-4 über eine Sekunde vor Boudesseul (5.).



Runde 6: Ramos überrascht weiter, doch sie hat drei Verfolgerinnen im Nacken.



Runde 7: Neila übernimmt die Führung. Die Top-4 innerhalb 0,6 sec. Michel auf 14.



Runde 8: Ramos wieder das Kommando übernommen. Herrera (3.) und Jones (4.) halten sich zurück. Boudesseul einsam auf Platz 5.



Letzte Runde: Neila wird von Ramos beim Anbremsen von Kurve 1 angerempelt. Die WM-Zweite verliert 1,5 sec und fällt auf Platz 4 zurück. Ramos gewinnt vor Herrera und Jones, erhält aber eine 3 sec-Strafe.