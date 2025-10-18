Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Ducati-Versagen im Australien-Sprint

Jerez, Lauf 1: Maria Herrera hat die Hand am Titel

Von Kay Hettich
Maria Herrera hat es am Sonntag in der Hand
© Gold & Goose

Maria Herrera hat es am Sonntag in der Hand

Das erste Rennen der WorldWCR 2025 in Jerez war spannend und umkämpft. Der Sieg wurde Maria Herrera zugesprochen. Chloe Jones und Beatriz Neila auf dem Podium. Gaststarterin Paola Ramos respektlos.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Die Pole-Position in der WorldWCR 2025 in Jerez sicherte sich am Freitag Maria Herrera vor Beatriz Neila und Gaststarterin Paola Ramos. Lucy Michel hatte sich auf Startposition 15 qualifiziert.

Zwischen Herrera und Beatriz Neila wird beim Saisonfinale der Titel entschieden. Nur sechs Punkte trennen die beiden Spanierinnen. Sofern keine Katastrophe passiert, steht die Weltmeisterin erst im zweiten Rennen am Sonntag fest.

Der um 11:50 Uhr gestartete erste Lauf ging ursprünglich über elf Runden. Wegen eines Problems mit der Startampel wurde der erste Versuch jedoch abgebrochen und der Restart erfolgte über nur noch neun Runden.

Den Sprint zur ersten Kurve gewann Herrera, doch ab der ersten Runde wechselte die Führung mehrfach. Neila, aber auch Chloe Jones und Ramos hatten den erforderlichen Speed. Nach fünf Runden führte überraschend die Gaststarterin das Rennen an und kämpfte respektlos an der Spitze mit.

Zu Beginn der letzten Runde berührten sich Ramos und Neila beim Anbremsen der ersten Kurve, wodurch die WM-Zweite auf Platz 4 zurückfiel. Vorn preschte Ramos als Erste über die Ziellinie, doch die 18-Jährige erhielt nachträglich eine Drei-Sekunden-Strafe und wurde somit hinter Herrera, Jones und Neila als Vierte gewertet.

Der Ausgang kann als Vorentscheidung für Herrera gewertet werden, die nun mit 15 Punkten Vorsprung auf Neila in das letzte Saisonrennen am Sonntag startet.

Lucy Michel startete verhalten in das Rennen und büßte zunächst Positionen ein. Nach elf Runden kreuzte die Sächsin auf Platz 14 die Ziellinie.

So lief das Rennen:

Start: Herrera vor Ramos und Neila in die erste Kurve ein, dann Jones, Relph und Ponziani. Michel auf 17.

Runde 1: Herrera gibt die Pace vor, Neila, Ramos und Jones gehen den Speed aber mit. Jessica Howden gestürzt.

Runde 2: Jones hat sich in 1:52,277 min nach vorn gearbeitet und führt das Rennen an. Die Top-7 innerhalb 1,1 sec. Michel auf 15 angekommen.

Runde 3: Herrera berührt fast das Hinterrad von Jones. Die Spanierin verliert drei Positionen, vorn kann sich Neila an die Spitze setzen.

Runde 4: Neila wird von Gaststarterin Ramos in 1:51,303 min respektlos auf Platz 2 verwiesen. Neila, Herrera und Jones folgen innerhalb 0,8 sec.

Runde 5: Ramos leistet fehlerfreie Führungsarbeit, dahinter kommt Herrera (3.) nicht an Neila (2.) vorbei. Die Top-4 über eine Sekunde vor Boudesseul (5.).

Runde 6: Ramos überrascht weiter, doch sie hat drei Verfolgerinnen im Nacken.

Runde 7: Neila übernimmt die Führung. Die Top-4 innerhalb 0,6 sec. Michel auf 14.

Runde 8: Ramos wieder das Kommando übernommen. Herrera (3.) und Jones (4.) halten sich zurück. Boudesseul einsam auf Platz 5.

Letzte Runde: Neila wird von Ramos beim Anbremsen von Kurve 1 angerempelt. Die WM-Zweite verliert 1,5 sec und fällt auf Platz 4 zurück. Ramos gewinnt vor Herrera und Jones, erhält aber eine 3 sec-Strafe.

Ergebnis Frauen-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Maria Herrera (E) Yamaha
2. Chloe Jones (GB) Yamaha + 0,291 sec
3. Beatriz Neila (E) Yamaha + 1,114
4. Paola Ramos (E) Yamaha + 2,686
5. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 5,503
6. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 5,509
7. Tayla Relph (AUS) Yamaha + 5,748
8. Sara Sanchez (E) Yamaha + 9,696
9. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 9,778
10. Natalia Rivera (E) Yamaha + 10,338
11. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 10,684
12. Mallory Dobbs (USA) Yamaha + 11,985
13. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 12,068
14. Lucy Michel (D) Yamaha + 29,025
15. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 29,708
16. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 29,783
17. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 31,104
18. Sonya Lloyd (USA) Yamaha + 36,847
19. Madalena Simoes (P) Yamaha + 38,610
20. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 42,703
21. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha + 43,104
22. Iryna Nadieieva (UA) Yamaha + 55,191
23. Tara Morrison (AUS) Yamaha + 55,580
24. Beatrice Barbera (I) Yamaha + 57,036
25. Jessica Howden (ZA) Yamaha + 0,000
Frauen-WM 2025: Stand nach 11 von 12 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Maria Herrera (E) Yamaha 235
2. Beatriz Neila (E) Yamaha 220
3. Chloe Jones (GB) Yamaha 153
4. Roberta Ponziani (I) Yamaha 147
5. Sara Sanchez (E) Yamaha 119
6. Lucie Boudesseul (F) Yamaha 97
7. Pakita Ruiz (E) Yamaha 87
8. Avalon Lewis (NZ) Yamaha 77
9. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha 71
10. Tayla Relph (AUS) Yamaha 68
11. Natalia Rivera (E) Yamaha 48
12. Jessica Howden (ZA) Yamaha 39
13. Mallory Dobbs (USA) Yamaha 30
14. Ornella Ongaro (F) Yamaha 24
15. Isis Carreno (RCH) Yamaha 22
16. Lucy Michel (D) Yamaha 20
17. Emily Bondi (F) Yamaha 15
18. Paola Ramos (E) Yamaha 13
19. Line Vieillard (F) Yamaha 12
20. Sarah Varon (COL) Yamaha 9
21. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha 8
22. Chun Mei Liu (RC) Yamaha 5
23. Denise Dal Zotto (I) Yamaha 4

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, peinliche Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Zu ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Sa. 18.10., 11:55, ServusTV
    MotoGP: Großer Preis von Australien
  • Sa. 18.10., 12:05, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
  • Sa. 18.10., 12:30, Eurosport 2
    Motocross: FIM MX of Nations
  • Sa. 18.10., 13:00, Eurosport 2
    Motocross: FIM MX of Nations
  • Sa. 18.10., 13:05, ServusTV
    Superbike: Weltmeisterschaft
  • Sa. 18.10., 13:05, Motorvision TV
    FIM Sidecarcross World Championship
  • Sa. 18.10., 13:25, ServusTV
    Superbike: Weltmeisterschaft
  • Sa. 18.10., 13:30, Eurosport 2
    Motocross: FIM MX of Nations
  • Sa. 18.10., 13:40, ServusTV
    Superbike: Weltmeisterschaft
  • Sa. 18.10., 13:50, Eurosport 2
    Superbike: Weltmeisterschaft
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C1810054512 | 11