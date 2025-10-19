Jerez, Lauf 2: Ramos siegt, Herrera ist Weltmeisterin

Das letzte Rennen der WorldWCR 2025 endete mit einem beeindruckenden Sieg von Gaststarterin Paola Ramos vor Beatriz Neila und Lucie Boudesseul. Maria Herrera brachte mit Platz 6 den WM-Titel unter Dach und Fach.

Die Startaufstellung für den zweiten Lauf der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – wird nach einem anderen Verfahren ermittelt. Für die ersten neun Positionen wird die schnellste Rennrunde vom Samstag herangezogen, ab Platz 10 die Reihenfolge der Superpole. Von der Pole-Position ging somit Gaststarterin Paola Ramos ins Rennen, die erste Reihe komplettierten WM-Leaderin und Lauf-1-Siegerin Maria Herrera sowie die Engländerin Chloe Jones. Angesichts eines 15-Punkte-Rückstands auf Herrera hatte Beatriz Neila von Startplatz 4 nur geringe Chancen, die Meisterschaft im letzten Saisonrennen zu drehen.

Das Rennen über elf Runden wurde um 11:55 Uhr Ortszeit gestartet. Der Himmel über Jerez war wolkenlos und es herrschten ideale Bedingungen. Wie am Samstag setzten sich nach dem Start Herrera, Neila, Jones, Ramos und Lucie Boudesseul an der Spitze ab. Als Ramos die Führung übernommen hatte, fuhr die 18-Jährige mit den schnellsten Rundenzeiten einen komfortablen Vorsprung heraus und lag nach fünf Runden bereits um 4 sec vorn. Der Sieg der Wildcard-Pilotin war zu keiner Zeit gefährdet und mit 9,6 sec Vorsprung so dominant wie nur selten in der Frauen-Weltmeisterschaft.

Die Verfolgergruppe war vergleichsweise langsam unterwegs, weshalb sich nach und nach mit Roberta Ponziani, Pakita Ruiz, Tayla Relph und Sara Sanchez weitere Pilotinnen dazugesellten. Trotz der großen Gruppe gab es nur wenige Positionskämpfe und das Rennen verlief wenig spektakulär. Als Zweite kreuzte Neila die Ziellinie, Dritte wurde Boudesseul.

Allein durch den Sieg von Ramos gab es am WM-Titel von Herrera nichts zu rütteln. Die 29-Jährige brachte den größten Erfolg ihrer Karriere als Sechste ins Ziel. Auf der Auslaufrunde wurde sie von Fans erwartet, die ihr einen goldenen Helm verpassten und ihr Motorrad mit einer goldenen ‹1› verzierten.

Die Sächsin Lucy Michel kam 34 sec hinter der Siegerin als 13. in die Wertung.

So lief das Rennen:

Start: Herrera vor Ramos, Jones und Neila in die erste Kurve.



Runde 1: Ramos 1 sec vor Herrera mit Neila am Hinterrad. Michel auf 17.



Runde 2: Ramos in 1:52,048 min um 1,7 sec vorn. Herrera (2.) bremst geschickt das aus – die Top-7 fahren innerhalb einer Sekunde.



Runde 3: Ramos zieht in 1:51,970 min weiter davon. Herrera fährt 0,4 sec langsamer



Runde 4: Neila vorbei an Herrera auf Platz 2. Vorn fährt Ramos in 1:51,849 min eine weitere schnellste Runde. Michel auf Platz 15.



Runde 5: Ramos um 3,9 sec vorn. Neila gelingen auch keine schnelleren Rundenzeiten.



Runde 6: Neila führt die Verfolger an, dann Herrera, Jones, Boudesseul und Ponziani.



Runde 7: Ramos 6,3 sec vor Neila und Herrera. Michel führt als 14. die zweite Gruppe an.



Runde 8: Boudesseul arbeitet sich auf Platz 2 nach vorn.



Runde 9: Ramos liegt 8,6 sec vor Boudesseul und Neila.



Runde 10: Neila wieder erste Verfolgerin. Sturz von Mallory Dobbs lässt Michel auf Platz 13 vorrücken.



Letzte Runde: Ramos gewinnt 9,6 sec vor Neila und Boudesseul.