Jerez, Lauf 2: Ramos siegt, Herrera ist Weltmeisterin

Von Kay Hettich
Das letzte Rennen der WorldWCR 2025 endete mit einem beeindruckenden Sieg von Gaststarterin Paola Ramos vor Beatriz Neila und Lucie Boudesseul. Maria Herrera brachte mit Platz 6 den WM-Titel unter Dach und Fach.
Die Startaufstellung für den zweiten Lauf der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – wird nach einem anderen Verfahren ermittelt. Für die ersten neun Positionen wird die schnellste Rennrunde vom Samstag herangezogen, ab Platz 10 die Reihenfolge der Superpole. Von der Pole-Position ging somit Gaststarterin Paola Ramos ins Rennen, die erste Reihe komplettierten WM-Leaderin und Lauf-1-Siegerin Maria Herrera sowie die Engländerin Chloe Jones. Angesichts eines 15-Punkte-Rückstands auf Herrera hatte Beatriz Neila von Startplatz 4 nur geringe Chancen, die Meisterschaft im letzten Saisonrennen zu drehen.

Das Rennen über elf Runden wurde um 11:55 Uhr Ortszeit gestartet. Der Himmel über Jerez war wolkenlos und es herrschten ideale Bedingungen. Wie am Samstag setzten sich nach dem Start Herrera, Neila, Jones, Ramos und Lucie Boudesseul an der Spitze ab. Als Ramos die Führung übernommen hatte, fuhr die 18-Jährige mit den schnellsten Rundenzeiten einen komfortablen Vorsprung heraus und lag nach fünf Runden bereits um 4 sec vorn. Der Sieg der Wildcard-Pilotin war zu keiner Zeit gefährdet und mit 9,6 sec Vorsprung so dominant wie nur selten in der Frauen-Weltmeisterschaft.

Die Verfolgergruppe war vergleichsweise langsam unterwegs, weshalb sich nach und nach mit Roberta Ponziani, Pakita Ruiz, Tayla Relph und Sara Sanchez weitere Pilotinnen dazugesellten. Trotz der großen Gruppe gab es nur wenige Positionskämpfe und das Rennen verlief wenig spektakulär. Als Zweite kreuzte Neila die Ziellinie, Dritte wurde Boudesseul.

Allein durch den Sieg von Ramos gab es am WM-Titel von Herrera nichts zu rütteln. Die 29-Jährige brachte den größten Erfolg ihrer Karriere als Sechste ins Ziel. Auf der Auslaufrunde wurde sie von Fans erwartet, die ihr einen goldenen Helm verpassten und ihr Motorrad mit einer goldenen ‹1› verzierten.

Die Sächsin Lucy Michel kam 34 sec hinter der Siegerin als 13. in die Wertung.

So lief das Rennen:

Start: Herrera vor Ramos, Jones und Neila in die erste Kurve.

Runde 1: Ramos 1 sec vor Herrera mit Neila am Hinterrad. Michel auf 17.

Runde 2: Ramos in 1:52,048 min um 1,7 sec vorn. Herrera (2.) bremst geschickt das aus – die Top-7 fahren innerhalb einer Sekunde.

Runde 3: Ramos zieht in 1:51,970 min weiter davon. Herrera fährt 0,4 sec langsamer

Runde 4: Neila vorbei an Herrera auf Platz 2. Vorn fährt Ramos in 1:51,849 min eine weitere schnellste Runde. Michel auf Platz 15.

Runde 5: Ramos um 3,9 sec vorn. Neila gelingen auch keine schnelleren Rundenzeiten.

Runde 6: Neila führt die Verfolger an, dann Herrera, Jones, Boudesseul und Ponziani.

Runde 7: Ramos 6,3 sec vor Neila und Herrera. Michel führt als 14. die zweite Gruppe an.

Runde 8: Boudesseul arbeitet sich auf Platz 2 nach vorn.

Runde 9: Ramos liegt 8,6 sec vor Boudesseul und Neila.

Runde 10: Neila wieder erste Verfolgerin. Sturz von Mallory Dobbs lässt Michel auf Platz 13 vorrücken.

Letzte Runde: Ramos gewinnt 9,6 sec vor Neila und Boudesseul.

Ergebnis Frauen-WM 2025, Jerez, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Paola Ramos (E) Yamaha
2. Beatriz Neila (E) Yamaha + 9,578 sec
3. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 9,678
4. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 9,803
5. Chloe Jones (GB) Yamaha + 10,032
6. Maria Herrera (E) Yamaha + 10,394
7. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 10,520
8. Sara Sanchez (E) Yamaha + 10,608
9. Tayla Relph (AUS) Yamaha + 10,850
10. Natalia Rivera (E) Yamaha + 10,992
11. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 12,033
12. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 20,147
13. Lucy Michel (D) Yamaha + 34,467
14. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 34,496
15. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 34,769
16. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 35,798
17. Madalena Simoes (P) Yamaha + 51,286
18. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 53,518
19. Sonya Lloyd (USA) Yamaha + 54,909
20. Tara Morrison (AUS) Yamaha + 58,380
21. Iryna Nadieieva (UA) Yamaha + > 1 min
22. Beatrice Barbera (I) Yamaha + > 1 min
-. Mallory Dobbs (USA) Yamaha
-. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha
Ergebnis Frauen-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Maria Herrera (E) Yamaha
2. Chloe Jones (GB) Yamaha + 0,291 sec
3. Beatriz Neila (E) Yamaha + 1,114
4. Paola Ramos (E) Yamaha + 2,686
5. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 5,503
6. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 5,509
7. Tayla Relph (AUS) Yamaha + 5,748
8. Sara Sanchez (E) Yamaha + 9,696
9. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 9,778
10. Natalia Rivera (E) Yamaha + 10,338
11. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 10,684
12. Mallory Dobbs (USA) Yamaha + 11,985
13. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 12,068
14. Lucy Michel (D) Yamaha + 29,025
15. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 29,708
16. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 29,783
17. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 31,104
18. Sonya Lloyd (USA) Yamaha + 36,847
19. Madalena Simoes (P) Yamaha + 38,610
20. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 42,703
21. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha + 43,104
22. Iryna Nadieieva (UA) Yamaha + 55,191
23. Tara Morrison (AUS) Yamaha + 55,580
24. Beatrice Barbera (I) Yamaha + 57,036
25. Jessica Howden (ZA) Yamaha + 0,000
Frauen-WM 2025: Stand nach 12 von 12 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Maria Herrera (E) Yamaha 245
2. Beatriz Neila (E) Yamaha 240
3. Chloe Jones (GB) Yamaha 164
4. Roberta Ponziani (I) Yamaha 156
5. Sara Sanchez (E) Yamaha 127
6. Lucie Boudesseul (F) Yamaha 113
7. Pakita Ruiz (E) Yamaha 100
8. Avalon Lewis (NZ) Yamaha 82
9. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha 75
10. Tayla Relph (AUS) Yamaha 75
11. Natalia Rivera (E) Yamaha 54
12. Jessica Howden (ZA) Yamaha 39
13. Paola Ramos (E) Yamaha 38
14. Mallory Dobbs (USA) Yamaha 30
15. Ornella Ongaro (F) Yamaha 24
16. Isis Carreno (RCH) Yamaha 24
17. Lucy Michel (D) Yamaha 23
18. Emily Bondi (F) Yamaha 15
19. Line Vieillard (F) Yamaha 12
20. Sarah Varon (COL) Yamaha 9
21. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha 9
22. Chun Mei Liu (RC) Yamaha 5
23. Denise Dal Zotto (I) Yamaha 4

