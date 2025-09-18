Liam Everts bleibt bei Nestaan Husqvarna

Das Nestaan Husqvarna Werksteam wird künftig weiterhin mit Liam Everts und Kay de Wolf an den Start gehen. Der 21-jährige Belgier unterschrieb einen Mehrjahresvertrag. Husqvarna setzt damit auf Kontinuität.

Der 21-jährige Belgier unterzeichnete einen Mehrjahresvertrag. «Das Team hat mich mit offenen Armen aufgenommen. Ich fühle mich hier zuhause, deshalb wollte ich auch nicht weg! Wir haben ein sehr starkes Team, das an einem Strang zieht. Wir wollen ganz nach oben und gewinnen. Ich bin super happy, meinen Weg mit diesem Team fortsetzen zu können», erklärte der Belgier.

«Das ist ein großartiges Zeichen für unsere Arbeit», ergänzt Team-Manager Rasmus Jorgensen. «Als Liam zu uns kam, stand er vor einer der größten Herausforderungen seiner Karriere, doch er begegnete ihr mit Professionalität und fand schnell zurück zu alter Stärke. Sein Einsatz und seine harte Arbeit haben ihn nicht nur früher als erwartet wieder nach vorne gebracht, sondern ermöglichten ihm auch, erstmals in seiner Karriere die Meisterschaft anzuführen. Wir sind sehr stolz auf seine Entwicklung und freuen uns auf den gemeinsamen Weg.»

Mit einem Grand-Prix-Sieg in Spanien, mehreren Podestplätzen und starken Aufholjagden bewies 'Liamski' sein Talent und seine Widerstandskraft. In Cozar (WM-Lauf 2) holte er mit einem 2-1-Ergebnis den Grand-Prix-Sieg und nach dem 3. WM-Lauf der Saison in Frankreich übernahm er das 'Redplate' des WM-Leaders. Zur Saisonmitte in Finnland warf ihn ein Crash zurück, bei dem er sich das Kreuzbein brach. Nach seiner Rückkehr fuhr er sofort wieder in die Top-10.

Mit seiner Vertragsverlängerung setzt Husqvarna auf Kontinuität: Everts bildet zusammen mit Kay de Wolf ein starkes Fahrerduo, das in den kommenden Jahren weiterhin um Grand-Prix-Siege und Titel kämpfen soll.