Was vom Superbike-Finale in Jerez live zu sehen ist

Das kommende Wochenende ist das letzte der Superbike-WM 2025 und drei Weltmeister müssen noch gefunden werden. Die erfreuchliche Nachricht: Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Entscheidungen in Jerez live zu verfolgen.

Die Übertragungsrechte im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) einfach und überschaubar geregelt. Für alle drei Länder verfügt ServusTV über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung.

Seit dem Abschied von ServusTV aus Deutschland und der Schweiz ist der lineare Sendebetrieb eingestellt. Das Signal für den heimischen Markt in Österreich kann jedoch von deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt werden. Über den linearen Sendebetrieb wird über das bevorstehende Meeting in Estoril am Samstag und Sonntag jeweils ab 13:05 Uhr umfassend und live berichtet. Ab Freitag steht jedoch die digitale Plattform ServusTV On auch für Superbike-Fans aus Deutschland und der Schweiz parat.

Eine Option in der DACH-Region ist der zu Discovery gehörende Sportsender Eurosport, der Rechte für ganz Europa erworben hat. In diesem Jahr war auf Eurosport noch nie so viel live zu sehen, wie vom Finale: Am Samstag überträgt Eurosport live die ersten Rennen der Superbike- und Supersport-WM. Am Sonntag sogar Superpole-Race sowie die zweiten Rennen!

Auch Discovery bietet über den Eurosport-Player eine digitale Plattform, um die Superbike-WM auf verschiedenen Endgeräten live zu empfangen. Ein Vorteil des zu Discovery gehörenden Senders wäre, dass nicht nur die seriennahe Weltmeisterschaft, sondern alle zum Portfolio zählenden Sportarten enthalten sind.

Die umfassendste Möglichkeit bietet der Video-Pass der offiziellen Website worldsbk.com mit englischem Kommentar für die restliche Saison für nur noch 9,99 Euro. Der Video-Pass ermöglicht nicht nur den werbefreien Zugriff auf alle Sessions aller Klassen an den Rennwochenenden; inbegriffen sind auch die Off-Season, Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basic-Tarif enthalten ist. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die Superbike-WM legal empfangbar ist.