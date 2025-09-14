Jo Shimoda (Honda) gewinnt SMX-Playoff in St. Louis

Mit einem 2-2-Ergebnis gewann der japanische HRC-Werksfahrer Jo Shimoda trotz gesundheitlicher Probleme das zweite SMX-Playoff in St. Louis und übernahm damit auch die Tabellenführung.

Zweites SMX Playoff im Dome at America’s Center von St. Louis: Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) war der Schnellste im Qualifying und zog auch den Holeshot. Er gewann den ersten Lauf trotz eines Sturzes mit einem Vorsprung von 6,7 Sekunden vor Jo Shimoda (Honda) und Seth Hammaker (Kawasaki). Shimoda startete gesundheitlich angeschlagen und zeigte auf Platz 2 erneut eine bemerkenswerte Leistung.

Der französische Red Bull KTM-Werksfahrer Tom Vialle zog den Holeshot zum zweiten Lauf. Deegan erwischte keinen perfekten Start und wurde in einer Rechtskehre von Levi Kitchen (Kawasaki) von der Strecke gedrückt, so dass beide Fahrer stürzten und weit zurückfielen. Bei diesem Crash wurde die Vorderradbremse von Deegans Yamaha beschädigt, so dass er in diesem Rennen auf Platz 14 ohne Vorderradbremse nur noch Schadensbegrenzung betreiben konnte.

Tom Vialle beging keine Fehler und gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 3,7 Sekunden vor Jo Shimoda, der mit einem 2-2-Ergebnis nicht nur Tagessieger von St. Louis wurde, sondern damit auch die Tabellenführung in der 250er Klasse übernahm, denn beim zweiten Playoff wird die Punktzahl verdoppelt. Der Tagessieg brachte dem Japaner 50 Punkte ein, während Deegan mit einem 1-14-Ergebnis auf Gesamtrang 6 nur 30 Punkte holte. Shimoda konnte damit in St. Louis 20 Punkte aufholen und die Spitze übernehmen.

Die Entscheidung fällt in einer Woche beim Saisonfinale in Las Vegas, wo die Punktzahl verdreifacht wird.

250 Ergebnis für SMX Playoff 2, St. Louis



1. Jo Shimoda (J), Honda, 2-2

2. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 3-3

3. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 6-4

4. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 4-6

5. Tom Vialle (F), KTM

6. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 1-14

7. Jordon Smith (USA), Triumph, 11-5

8. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 9-7

9. Max Anstie (GB), Yamaha, 8-8

10. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 5-12

11. Cole Davies (NZ), Yamaha, 7-11

...

14. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 14-13

...

DNS: Julien Beaumer (USA), KTM

DNS: Mikkel Haarup (DK), Triumph

Tabellenstand nach 2 von 3 Playoffs:



1. Jo Shimoda (J), Honda, 92 Punkte

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 82, (-10)

3. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 78, (-14)

4. Tom Vialle (FRA), KTM, 67, (-25)

5. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 64, (-28)

6. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 53, (-39)

7. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 48, (-44)

8. Jordon Smith (USA), Triumph, 48, (-44)

9. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 41, (51)

10. Cole Davies (NZ), Yamaha, 41, (-51)