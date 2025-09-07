Magny-Cours, Lauf 2: Manzi fantastisch, Öttl im Pech
Stefano Manzi
Die Startaufstellung für das zweite Rennen der beiden Supersport-Serien wird seit 2024 nach einem anderen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählt, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 wird die Reihenfolge der Superpole herangezogen. Damit soll ein ähnlicher Effekt erzielt werden wie durch das Superpole-Race in der Superbike-Kategorie.
Von der Pole-Position startete Can Öncü vor seinen Yamaha-Markenkollegen Stefano Manzi (Yamaha) und Alberto Surra, der in Frankreich den verletzten Aldi Mahendra ersetzt. Philipp Öttl (Ducati) fuhr die achtbeste Rundenzeit und Marcel Schrötter (Ducati) ging als 16. der Startaufstellung in das zweite Rennen. Mit einer Blitzreaktion übernahm Öncü am Start die Führung, dahinter mit Manzi, Surra und Lokalmatador Lucas Mahias drei weitere Yamaha-Piloten.
Noch in der ersten Runde die erste rennentscheidende Szene: Mahias wurde von Federico Caricasulo zu Fall gebracht, weshalb mehrere Piloten ausweichen mussten und teilweise fast zum Stehen kamen – ein Leidtragender Philipp Öttl, der dadurch von Platz 8 auf 17 zurückfiel. Der Bayer im Ducati-Team Feel-Racing verlor dabei gut sechs Sekunde, kreuzte nach einer großartigen Aufholjagd aber noch als Achter die Ziellinie.
Nur zwei Runden später stürzte Surra, wovon der Führende Öncü profitierte und plötzlich 3 sec Vorsprung auf den zweitplatzierten Manzi hatte. Über viele Runden kontrollierte der Türke das komfortablen Polster, doch Manzi ließ nicht locker und kam im letzten Renndrittel wieder näher. In der letzten Runde fuhr der Italiener am Hinterrad seines Yamaha-Kollegen und überraschte ihn mit einem Überholmanöver vor einer Schikane. Während Manzi als jubelnder Sieger ins Ziel kam, schüttelte Öncü als Zweiter fassungslos den Kopf.
Spannend verlief auch der Kampf um Platz 3 zwischen Tom Booth-Amos (Triumph), Jeremy Alcoba (Kawasaki) und Corentin Perolari (Honda), die in dieser Reihenfolge die Ziellinie überquerten. Bester Ducati-Pilot wurde Simon Jespersen auf Platz 6.
Marcel Schrötter fuhr als Zehnter ein unauffälliges Rennen. Der WRP-Ducati-Pilot hatte alle Hände damit zu tun, Niki Tuuli (11.) mit der neuen QJ Motor hinter sich zu halten.
So lief das Rennen:
Start: Öncü vor Manzi und Mahias in die erste Kurve. Öttl Siebter.
Runde 1: Öncü vor Surra und Manzi, dann Jespersen, Alcoba und Booth-Amos. Öttl muss dem gestürzten Mahias ausweichen und fällt auf 17. zurück. Schrötter auf 11.
Runde 2: Öncü in 1:40,513 min weiter in Führung. Die Top-3 innerhalb einer Sekunde. Öttl hat bei dem Zwischenfall in Runde 1 sechs Sekunden verloren.
Runde 3: Surra stürzt auf Platz 3 liegend. Öncü dadurch um 3 sec vor Manzi, Jespersen und Alcoba. Perolari 7., Schrötter 12., und Öttl 14.
Runde 4: Öncü in 1:40,319 min weit voraus. Manzi bläst zur Aufholjagd. Caricasulo bekommt eine Long-Lap-Strafe, weil er den Sturz von Mahias verursacht hat.
Runde 5: Debise hat sich auf Platz 3 vorgearbeitet und fährt schneller als Öncü und Manzi. Öttl (12.) am Hinterrad von Schrötter (11.).
Runde 6: Öncü 3,3 sec vor Manzi und 3,8 sec vor Debise. Öttl (10.) jetzt vor Schrötter (11.).
Runde 7: Die Top-5 unverändert.
Runde 8: Öncü weiter um 3 sec vorn. Manzi (2.) hat eine Sekunde Vorsprung auf Debise. Öttl kassiert Platz 8 von Jaume Masia. Schrötter Elfter.
Runde 9: Sturz Debise! Alcoba mit der einzigen Kawasaki übernimmt Platz 3.
Runde 10: Öttl (8.) hat 2 sec Rückstand auf Farioli (MV Agusta) auf Platz 7. Tuuli (10.) mit der neuen QJ vorbei an Schrötter (11.)
Runde 11: Alcoba und Booth-Amos kämpfen um Platz 3. Perolari, Jespersen und Farioli um Platz 5.
Runde 12: Booth-Amos attackiert mehrfach Alcoba, aber der Spanier hat immer eine Antwort. Öttl (8.) kommt Farioli nicht näher.
Runde 13: Öncü nur noch 2,3 sec vor Manzi. Booth-Amos hat sich auf Platz 3 durchgesetzt.
Runde 14: Um Platz 3 kämpfen mittlerweile mit Booth-Amos, Alcoba und Perolari drei verschiedene Marken.
Runde 15: Manzi hat sich bis auf 1,7 sec an Öncü herangefahren!
Runde 16: Der Ten-Kate-Pilot knabbert weitere 0,4 sec ab. Booth-Amos (3.) jetzt eine Sekunde vor Alcoba (4.). Öttl hat Platz 8 sicher. Schrötter Zehnter.
Runde 17: Öncü kämpft mit seinem Motorrad – nur noch 0,7 sec vor Manzi!
Runde 18: Öncü mit 0,4 sec Vorsprung auf Manzi in die letzte Runde. Alcoba wieder 0,4 sec hinter Booth-Amos. Sturz Antonelli.
Letzte Runde: Manzi holt sich spektakulär den Sieg vor Öncü und Booth-Amos! Öttl auf Platz 8, Schrötter Elfter.
|Ergebnis Supersport-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|2.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|+ 0,554 sec
|3.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|+ 9,393
|4.
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|+ 9,665
|5.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|+ 9,985
|6.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|+ 10,817
|7.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|+ 12,790
|8.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|+ 15,428
|9.
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|+ 16,388
|10.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|+ 18,114
|11.
|Marcel Schrötter (D)
|Ducati
|+ 18,261
|12.
|Niki Tuuli * (FIN )
|QJ Motor
|+ 19,961
|13.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|+ 21,610
|14.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|+ 23,254
|15.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|+ 27,055
|16.
|Leonardo Taccini (I)
|Ducati
|+ 28,104
|17.
|Bo Bendsneyder (NL)
|MV Agusta
|+ 28,834
|18.
|Yuki Okamoto (J)
|Yamaha
|+ 39,409
|19.
|Mattia Volpi (I)
|MV Agusta
|+ 39,935
|20.
|Raffaele De Rosa * (I)
|QJ Motor
|+ 40,229
|21.
|Luke Power (AUS)
|MV Agusta
|+ 41,634
|22.
|Kaito Toba (J)
|Honda
|+ 46,316
|23.
|Bryan D'Onofrio (I)
|Ducati
|+ 56,375
|24.
|Ana Carrasco * (E)
|Honda
|+ 57,613
|25.
|Syarifuddin Azman (MAL)
|Honda
|+ > 1 min
|26.
|Loic Arbel (F)
|MV Agusta
|+ > 1 min
|-
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|-
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|-
|Bartholome Perrin (F)
|Yamaha
|-
|Muhammad Norrodin (MAL)
|Honda
|-
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|-
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|-
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|Ergebnis Supersport-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|2.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|+ 0,244 sec
|3.
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|+ 4,415
|4.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|+ 5,991
|5.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|+ 7,257
|6.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|+ 8,852
|7.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|+ 10,740
|8.
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|+ 12,344
|9.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|+ 12,711
|10.
|Bo Bendsneyder (NL)
|MV Agusta
|+ 13,286
|11.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|+ 19,744
|12.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|+ 19,933
|13.
|Raffaele De Rosa * (I)
|QJ Motor
|+ 25,390
|14.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|+ 25,635
|15.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|+ 28,857
|16.
|Luke Power (AUS)
|MV Agusta
|+ 36,608
|17.
|Yuki Okamoto (J)
|Yamaha
|+ 40,380
|18.
|Mattia Volpi (I)
|MV Agusta
|+ 41,605
|19.
|Loic Arbel (F)
|MV Agusta
|+ 53,809
|20.
|Bryan D'Onofrio (I)
|Ducati
|+ 53,833
|21.
|Syarifuddin Azman (MAL)
|Honda
|+ 54,320
|22.
|Ana Carrasco * (E)
|Honda
|+ 54,770
|23.
|Bartholome Perrin (F)
|Yamaha
|+ 59,256
|24.
|Muhammad Norrodin (MAL)
|Honda
|+ > 1 min
|25.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|+ > 1 min
|-
|Marcel Schrötter (D)
|Ducati
|-
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|-
|Kaito Toba (J)
|Honda
|-
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|-
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|-
|Leonardo Taccini (I)
|Ducati
|-
|Niki Tuuli * (FIN )
|QJ Motor
|-
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|Supersport-WM 2025: Stand nach 18 von 24 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|344
|2.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|275
|3.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|214
|4.
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|198
|5.
|Bo Bendsneyder (NL)
|MV Agusta
|178
|6.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|166
|7.
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|128
|8.
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|119
|9.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|110
|10.
|Marcel Schrötter (D)
|Ducati
|108
|11.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|76
|12.
|Aldi Mahendra (RI)
|Yamaha
|73
|13.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|68
|14.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|66
|15.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|65
|16.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|64
|17.
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|48
|18.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|43
|19.
|Leonardo Taccini (I)
|Ducati
|41
|20.
|Mattia Casadei (I)
|MV Agusta
|35
|21.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|20
|22.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|17
|23.
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|16
|24.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|13
|25.
|Kaito Toba (J)
|Honda
|12
|26.
|Luke Power (AUS)
|MV Agusta
|9
|27.
|Raffaele De Rosa * (I)
|QJ Motor
|4
|* WorldSSP Challenge