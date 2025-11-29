Gold Coast: Ken Roczen (Suzuki) gewinnt Australien GP

Ken Roczen (Suzuki) gewann den 3. Lauf zur FIM Supercross-WM in Australien mit einem 1-4-3-Ergebnis vor Christian Craig (Honda) und Cooper Webb (Yamaha). Eli Tomac (KTM) und Haiden Deegan (Yamaha) verfehlten das Podium.

3. Lauf zur FIM Supercross-WM im australischen Gold Coast: Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad legte Joey Savatgy (Honda) im Zeittraining die schnellste Rundenzeit vor. WM-Leader Ken Roczen rangierte im Training auf Platz 4 mit einem Rückstand von weniger als einer Zehntelsekunde. Savatgy brannte dann auch die schnellste Superpole-Runde in den Boden, knapp gefolgt von Ken Roczen.

Savatgy zog den Holeshot zum ersten Lauf. Roczen rangierte in der ersten Runde auf Platz 5, hinter Savatgy, Aranda, Tomac und Craig. In der Anfangsphase beging Roczen ein paar kleine Fehler, aber nachdem er seinen Groove gefunden hatte, setzte er sich gegen Aranda, Craig und Savatgy durch. Auch in Australien bestach der Deutsche mit enorm hohem Speed in den Whoops. Hier machte er die entscheidenden Meter gegenüber Eli Tomac (KTM) gut, der zwischenzeitlich die Führung übernommen hatte. In der 5. Runde kam Roczen nah genug an Tomac heran und zog auf der Außenlinie vorbei in Führung. Nach 8 Runden gewann er mit einem Vorsprung von 3,6 Sekunden vor Eli Tomac und dem erstaunlich gut aufgelegten Christian Craig (Honda). Es folgten Webb, Savatgy, Deegan, Tixier und Anderson.

Jordi Tixier (Yamaha) zog den Holeshot zum zweiten Lauf, während Roczen am Start eingeklemmt wurde und nur am Ende des Feldes rangierte. Cooper Webb setzte sich noch in der ersten Runde gegen Tixier durch und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze. Mit viel Kampfgeist und Entschlossenheit kämpfte sich Roczen durchs Feld und wurde am Ende Vierter. Haiden Deegan (Yamaha) zeigte in diesem Rennen seinen Speed auf der 450er. Er rangierte bis zwei Runden vor dem Ziel auf Rang 2. Hinter ihm kämpften Tomac, Roczen und Savatgy. Deegan drehte sich nach seinen Verfolgern um und das führte zum Sturz in einer Linkskehre. Dieser Crash warf Deegan zurück, so dass er nur auf Rang 16 gewertet wurde. Nur wenige Kurven später rutschte Tomac in einer Linkskurve weg und drehte sich einmal um seine eigene Achse. Damit fiel Tomac auf Platz 7 zurück. Cooper Webb gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 5,1 Sekunden vor Jason Anderson (Suzuki), Joey Savatgy (Honda) und Ken Roczen (Suzuki).

Eli Tomac zog den Holeshot zum entscheidenden dritten Lauf vor Haiden Deegan und Christian Craig, während Roczen erneut mit seinem Start haderte und erneut am Ende des Feldes rangierte, doch bereits nach der ersten gezeiteten Runde hatte sich der Thüringer auf den 6. Platz nach vorne gekämpft und auch Craig hatte sich gegen Deegan auf Platz 2 durchgesetzt. Jason Anderson stürzte in der Anfangsphase des Rennens in einer Rhythmussektion. In der dritten Runde setzte sich Craig mit einem gekonnten Blockpass innen gegen Eli Tomac durch und übernahm die Führung. Roczen brillierte erneut im Bereich der Whoops und überholte Aranda und Savatgy in einem Zuge. In Runde 10 hatte er Tomac auf Platz 3 erreicht und griff erneut in den Whoops an und setzte sich durch.

Christian Craig gewann den dritten Lauf mit einem Vorsprung von 5,4 Sekunden vor Deegan und Roczen. Roczen wurde mit einem 1-4-3-Ergebnis Tagessieger.

«Es war wirklich hart heute», erklärte Roczen nach dem Rennen. «Die Strecke war sehr rutschig und die Temperaturen hoch. Es war wirklich ein gutes Training, um das Überholen zu üben. Insgesamt bin ich mit dem fahren zufrieden. Ich bin gut durch die Whoops durchgekommen. Ich freue mich über den Grand-Prix-Sieg.»

Der vierte und vorletzte Lauf zur FIM Supercross-WM 2025 findet am kommenden Wochenende (6. Dezember) in der schwedischen Hauptstadt Stockholm statt.

Ergebnis SX1 Gold Coast:



1. Ken Roczen (D), Suzuki, 1-4-3

2. Christian Craig (USA), Honda, 3-9-1

3. Cooper Webb (USA), Yamaha, 4-1-6

4. Eli Tomac (USA), KTM, 2-7-4

5. Joey Savatgy (USA), Honda, 5-3-5

6. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 6-16-2

7. Ryan Breece (USA), Honda, 10-5-10

8. Gregory Aranda (F), Yamaha, 16-15-7

9. Vince Friese (USA), Stark, 12-10-8

10. Jordi Tixier (F), 7-8-14

…

13. Jason Anderson (USA), Suzuki, 8-2-16

Die Tabellenstände werden an dieser Stelle nachgereicht, sobald diese verfügbar sind.