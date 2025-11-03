Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Offiziell: Chase Sexton ist Kawasaki-Werksfahrer

Von Thoralf Abgarjan
Das Engagement von Chase Sexton im Kawasaki-Werksteam wurde nun auch offiziell bestätigt. Sextons Teamkollege wird etwas überraschend Garrett Marchbanks, der aus der 250er in die 450er Klasse aufsteigt.
Teamkollege von Chase Sexton im Kawasaki-Werksteam USA wird Garrett Marchbanks, der aus der 250er Klasse in die 450er Klasse aufsteigen wird. Chase Sexton wird mit der Startnummer 4 ausrücken.

In der 250-Klasse werden Drew Adams, Seth Hammaker, Levi Kitchen und Cameron McAdoo für das Team Pro Circuit Kawasaki starten.

«Ich freue mich auf ein neues Kapitel meiner Karriere», erklärte Chase Sexton. «Das Team hat mir bereits das Gefühl gegeben, dass sie mich voll unterstützen. Sie werden mir alle Werkzeuge an die Hand geben, um zu gewinnen. Ich glaube, dass dies der nächste Schritt ist, den ich brauche, um Meisterschaften zu gewinnen und ich gehe sehr motiviert in die Saison 2026.»

«Ich kann mir kein besseres Team vorstellen», meint auch Garrett Marchbanks. «Kawasaki war seit meinen ersten Mini-Bikes-Tagen immer eine Familie für mich und ich bin froh, dass ich meine Karriere mit einer so tollen Crew fortsetzen kann.»

Dan Fahie, Senior Manager von Kawasaki Racing, ergänzt: «Wir haben großes Vertrauen in unsere Fahrer für 2026 und sind gespannt, wie sich Chase und Garrett an Bord der KX 450SR behaupten werden. Sowohl Chase als auch Garrett sind sehr engagierte und entschlossene Fahrer, was sie zu einem starken Duo macht.»


Dettwiler-Unfall: Pressesperre und Falschmeldungen

Von Thomas Kuttruf
Im Interesse aller Athleten und Beteiligten sollte von offizieller Seite alles getan werden, um den schlimmen Unfall der Moto3-Piloten Noah Dettwiler und Jose Antonio Rueda in Sepang aufzuarbeiten.
