Mehr Leistung für Aston Martin - Mercedes-AMG vor DTM-Finale eingebremst

Vor dem finalen Renntag der diesjährigen DTM-Saison passt die Technikabteilung der SRO die Fahrzeugeinstufung der DTM leicht an. Aston Martin erhält eine bessere Einstufung, während der Mercedes-AMG leicht eingebremst wird. Alle weiteren Fahrzeuge bleiben unverändert.

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Bislang fahren die Aston Martin von Comtoyou Racing beim Finale in Hockenheim dem Feld hinterher, beide Vantage waren im ersten Rennen lange Zeit am Ende des DTM-Feldes. Zum Sonntag in Hockenheim darf das britische Coupé zehn Kilogramm ausladen, womit das Fahrzeug mit 1.295 Kilogramm das leichteste im Feld ist. Zudem wird der Ladedruck im hohen Drehzahlbereich erhöht, dass das Auto im Topspeed mehr Leistung hat. Der minimale Heckflügelwinkel wird um 4° auf 11° erhöht.

Der Mercedes-AMG GT3 muss fünf Kilogramm zuladen, womit das Fahrzeug mit 1.340 Kilogramm das Schwerste im Teilnehmerfeld sein wird.