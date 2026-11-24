Während die Weltmeister in der MotoGP- und der Moto3-WM mit Marc Marquez bzw. Maximo Quiles feststehen, wird das Titelduell in der umkämpften Moto2-Klasse erst beim Saisonfinale in Valencia entschieden. Im Rennen sind nur noch Manuel Gonzalez (Intact GP) und Izan Guevara (Pramac). Vor dem letzten Grand Prix sind die beiden in der WM-Tabelle nur um 4,5 Punkte getrennt.

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Der «Motul Grand Prix of Valencia» wird auf dem Circuit Ricardo Tormo ausgetragen. Die 1999 eröffnete Strecke ist 4,005 km lang, wird gegen den Uhrzeigersinn befahren und weist neun Links- und fünf Rechtskurven auf. In Valencia findet seit vielen Jahren traditionsgemäss das Saisonfinale der MotoGP-WM statt. 2024 wurde das Finale jedoch nach Barcelona verlegt, weil die verheerenden Verwüstungen nach den Überschwemmungen eine Durchführung logistisch und auch moralisch unmöglich machten.

Die Teams und Fahrer sind motiviert, um beim letzten Rennwochenende 2026 starke Leistungen zu zeigen. Es wird vorerst das letzte Mal sein, wo die MotoGP-Bikes mit 1000 ccm zum Einsatz kommen. Am nächsten Dienstag findet für die Stammfahrer der erste offizielle 2027er-Test mit den 850er-Prototypen statt.

Nachdem Marc Marquez in Portimao seinen zehnten WM-Titel fixiert hat, kann der Spanier bei seinem Heim-GP befreit auffahren. Er wird den Auftritt vor seinen Fans genießen. Zudem ist der Valencia-GP längst ausverkauft – die Tribünen werden somit voll sein, beste Stimmung ist garantiert.

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Die Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi und Jorge Martin werden in Valencia alles geben. Die beiden kämpfen noch um den Vize-WM-Titel. Der «Martinator» (396) hat derzeit nur 2 Punkte mehr auf seinem Konto als «Bez» (394). Auch die prestigeträchtige Hersteller-WM ist noch nicht entschieden. Aprilia und Ducati trennen vor dem letzten Saisonevent nur 9 Punkte.

Der MotoGP-Sprint über 13 Runden startet am Samstag zur gewohnten Zeit um 15 Uhr (MEZ). Der Start zum MotoGP-Hauptrennen am Sonntag erfolgt um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Zeitplan für den Motul Grand Prix of Valencia (MEZ):

Freitag, 27. November:

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1 09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1 10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1 13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

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Samstag, 28. November:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2 09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2 10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2 10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1 11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2 12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1 13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2 13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1 14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2 15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)

Sonntag, 29. November: