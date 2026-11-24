Unglücklicher hätte die Vorbereitung auf die erste MX2-WM-Saison des spanischen EX250-Europameisters kaum laufen können: Francisco Garcia hat sich bei einem Test des Kawasaki-Werksteams in Südfrankreich das linke Schienbein gebrochen.

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Der 19-Jährige stürzte kurz vor Ende eines Testtages in der Region Bayonne (Frankreich). Garcia wurde umgehend ins Hospital de la Côte Basque gebracht. Dort diagnostizierten die Ärzte den Schienbeinbruch. Bei der umgehend erfolgten Operation wurde ein Marknagel eingesetzt.

Ausfall für mehrere Wochen

Das kurzfristige Ziel ist klar: Garcia soll innerhalb von zwei bis drei Wochen wieder mobil sein und das verletzte Bein vorsichtig belasten können. Anschließend beginnt ein Reha- und Fitnessprogramm. Bis zum WM-Auftakt am 28. Februar in Andalusien bleiben dem Kawasaki-Neuzugang nur knapp 14 Wochen.

«Wir testen nicht zum Vergnügen, sondern um das Motorrad unter allen Bedingungen zu testen», erklärte der Spanier. «Manchmal passiert ein Sturz und meistens steht man auf und macht einfach weiter. Diesmal war das leider nicht möglich. Jetzt liegt der Fokus auf der Genesung und darauf, unser Testprogramm wieder aufzunehmen.»

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Teamchef Pyrhönen bleibt optimistisch

KRT-Teammanager Antti Pyrhönen setzt auf die positive Haltung seines Neuzugangs: «Francisco ist ein außergewöhnlich talentierter und optimistischer Fahrer. Er hat den Unfall bereits verarbeitet und plant seine Genesung bis ins Detail. Jetzt konzentrieren wir uns zu 100 Prozent auf seine Rückkehr und die Fortsetzung unseres MX2-Testprogramms.»