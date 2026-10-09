DTM-Tabellenführer Thomas Preining mit weiterer Bestzeit im Manthey Porsche
Auch im zweite Training der DTM auf dem Hockenheimring fuhr Tabellenführer Thomas Preining die Bestzeit. Im Manthey Porsche fuhr der Österreicher die schnellste Rundenzeit.
DTM-Tabellenführer Thomas Preining fuhr auch im zweiten Training auf dem Hockenheimring die Bestzeit. Im Manthey Porsche umrundete er den Kurs in 1:47.823 Minuten.
Kelvin van der Linde fuhr auf den zweiten Rang. Im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 fehlten ihm 0,092 Sekunden.
Luca Engtsler komplettiert im Lamborghini Temerario GT3 von ABT Sportsline die Top-3-Positionen.
Ergebnis DTM Hockenheim Training 2 (Top 10):
Thomas Preining - Manthey - Porsche 911 GT3 R
Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3
Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3
Maximilian Paul - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3
Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
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