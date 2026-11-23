Für verschiedene Ducati-Piloten trat Iker Lecuona in der MotoGP 2026 als Ersatz an, am vergangenen Wochenende stand der Spanier aber erstmals für das Lenovo-Werksteam in der Startaufstellung – Stammfahrer Pecco Bagnaia hatte sich bei einem unverschuldeten Sturz in Doha mehrere Brüche zugezogen.

Werbung

Werbung

Für den 26-Jährigen bedeutete das den vierten Crewchief und verschiedene Versionen der Desmosedici, teilweise im Wechsel mit der Ducati V4R, die Lecuona im Rahmen der Superbike-WM pilotiert. Davon ließ sich der Spanier aber nicht verwirren und lieferte sein bisher konstantestes Wochenende in der Königsklasse ab. Sein bestes Rennfinish blieb zwar Platz 7 in Ungarn, als Zwölfter im Qualifying, Neunter im Sprint und Platz 10 im Hauptrennen war er aber stets solide im Mittelfeld platziert.

«Der wirklich positive Punkt ist nicht die Platzierung», betonte der Superbike-Vizeweltmeister am Samstagnachmittag. «Natürlich habe ich als Neunter einen Punkt kassiert. Doch im Rennen passierte ziemlich viel. Deshalb war es nicht meine natürliche Position. Was mir wirklich Freude bereitet, ist, dass ich mein Gefühl vom Freitagmorgen zurückgefunden habe.»

Zur Info: Lecuona war im Zeittraining zweimal gestürzt! «Im Rennen habe ich das Gefühl für den mittleren Vorderreifen zurückgefunden. Ich konnte mich voll auf das Fahren konzentrieren», erklärte der Aruba-Pilot. «Ich bin mit dem gesamten Wochenende sehr zufrieden. Ich möchte mich bei Ducati und allen Jungs, dem gesamten Team, für die geleistete Arbeit bedanken, insbesondere für den zusätzlichen Einsatz am Freitag.»

Werbung

Werbung

Lecuona weiter: «Ich bin wirklich zufrieden: Der Sprint ist gut gelaufen, obwohl wir ein paar Probleme hatten, während ich mich am Sonntag sehr, sehr gut gefühlt habe, vor allem in der zweiten Rennhälfte. Ich war schnell und habe mich wohlgefühlt, daher kann ich Ducati und allen Jungs nur für ihre Arbeit und für diese Chance danken. Jetzt werden wir sehen, was die Zukunft bringt.»

Thema der Woche Marc Marquez bricht Rossi-Marke: Der WM-Titel, der ihm zu entgleiten schien 102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026. Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia. Weiterlesen

Während Lecuonas diesjähriger Teamkollege Nicolo Bulega für 2026 in die MotoGP wechselt, könnte der Spanier beim Saisonfinale erneut als Bagnaia-Ersatz zum Zuge kommen, sofern der Italiener nicht einsatzfähig ist.