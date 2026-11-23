Die Stellantis Gruppe hat am heutigen Montag die FaSTLAne 2030 Strategie präsentiert, welche die Firmengruppe, die sich in massiven finanziellen Problemen befindet, sanieren soll. Betroffen ist davon auch der professionelle Motorsport auf Weltmeisterschaftsniveau. Nicht nur das Peugeot-Programm in der FIA WEC wird beendet , sondern auch die beiden Werksprogramme von Opel und Citroën in der Formel E.

Werbung

Werbung

Die beiden Marken aus der Stellantis Gruppe sind werksseitig in der vollelektrischen Formelmeisterschaft vertreten. Beide Serie werden nach dem Abschluss der Saison 2026/2027 aus der Serie aussteigen, nachdem erst in der letzten Woche der offizielle Vorsaisontest im spanischen Jarama stattfand.

Opel steigt erst zu diesem Jahr in die Rennserie ein und ersetzen die französische Nobelmarke DS im Formel-E-Aufgebot der Stellantis Gruppe.

Mitch Evans und Theo Pourchaire werden dabei für Opel antreten. Die deutsche Rennamazone Sophia Flörsch dient dabei als Testfahrerin . Für Citroën werden Jean-Éric Vergne und Nick Cassidy an den Start gehen.

Werbung

Werbung

Die Stellantis Gruppe feierte bislang zwei Titelgewinne und zahlreiche Rennsiege in der Formel E. 2018/2019 gewann Jean-Éric Vergne für DS den Titel, eine Saison später sein Teamkollege António Felix da Costa.