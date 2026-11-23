Starker Auftakt für Dacia beim Rally-Raid-WM-Showdown in Abu Dhabi
Der noch amtierende Rally-Raid-Weltmeister Dacia-Pilot Lucas Moraes gewann wie im Vorjahr die Auftaktetappe der Abu Dhabi Desert Challenge.
Seine Dacia-Sandriders Teamkollegen Sebastian Loeb und Nasser Al Attiyah konnten wichtige Punkte auf den in der Meisterschaft führenden Seth Qunintero (Toyota) gut machen.
Der Brasilianer Lucas Morares führte zusammen mit seinem Beifahrer Pablo Moreno die erste Etappe von Al Ain nach Madinat Zayed über 344 Kilometer, davon 227 auf Zeit, von Start bis Ziel an.
Der Südafrikaner Henk Lategan (Toyota), mit noch minimalen theoretischen Chancen einer der verbleibenden Titelanwärter, war der Einzige, der innerhalb einer Minute (+0:54 min) hinter Moraes ins Ziel kam. Die beiden weiteren Dacia-WM-Aspiranten Sebastien Loeb fuhren mit 1:21 min und Nasser Al Attiyah mit 2:15 min auf die Positionen drei und vier.
Mit dem Handicap des Spurenlegers musste Seth Quintero das Rennen als Erster aufnehmen. Die ungünstige Ausgangslage meisterte der junge US-Amerikaner mit 3:20 Minuten Rückstand auf den Sieger überraschend gut und belegte den fünften Platz. Trotzdem verlor der WM-Führende wertvolle Zähler auf seine Konkurrenten. Loeb liegt nun nur noch zwölf Punkte zurück (zu Beginn waren es 14), Al Attiyah 19 (zuvor 20) und Lategan 47 (zuvor 50).
Vier Etappen sind noch bis zum Finaltag am Freitag zu fahren. Bei noch insgesamt 50 zu vergebenden Punkten ist die Titelvergabe noch völlig offen.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach