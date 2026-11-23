Fabio Quartararo hatte beim Großen Preis von Portugal eine schwierige Ausgangsposition – im Qualifying reichte es mit der Yamaha M1 nur für den 20. Startplatz. In den Rennen am Samstag und Sonntag zeigte der Franzose dann jeweils eine starke Leistung. Im MotoGP-Sprint landete er auf Rang 8, im Grand Prix wurde es ein solider 12. Platz.

Werbung

Werbung

«Es war gut, aber meine Möglichkeiten sind ja auch begrenzt. Außerdem hatte ich, weil ich von weit hinten gestartet bin, am Anfang hinter Lecuona ein bisschen zu kämpfen. Er war dann aber wirklich schnell», berichtete Quartararo. «Besser hätte ich es nicht machen können, vor allem angesichts des Reifenverschleißes. Wir hatten das ganze Wochenende über zu kämpfen, aber ich denke, wir haben in den Rennen noch einiges gerettet.»

Ducati-Ass Marc Marquez sicherte sich in Portimao seinen zehnten WM-Titel. Wie beurteilt Quartararo diese Leistung? «Die Siegesfeier sagt alles. Mit der Ziege die Treppe hinaufzusteigen – es war schön anzusehen. Als ich 14 Jahre alt war, war er derjenige, der gewonnen hat. Ich bin jetzt 27 und er gewinnt immer noch – also ist es Zeit für ihn, sich eine Pause zu gönnen», scherzte Quartararo vor den anwesenden Journalisten. «Er ist der Größte, der Klügste, der Schnellste – ich habe nichts weiter über diesen Fahrer zu sagen.»

Ist MM93 für Quartararo der Größte aller Zeiten? «Ja!», war die klare Antwort von Quartararo. Er untermauerte dies mit einer Aussage, die Marc Marquez in der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Portugal-GP getätigt hatte. «Er sagte, dass er eher in der Vergangenheit der Schnellste war. Aber wie er jetzt mental mit den anderen Fahrern spielt – er ist sehr clever. Er ist nicht nur schnell, er hat alles. Er ist bei allen Bedingungen schnell. Wie ich schon sagte: Die Siegesfeier sagt alles!»

Werbung

Werbung

Thema der Woche Marc Marquez bricht Rossi-Marke: Der WM-Titel, der ihm zu entgleiten schien 102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026. Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia. Weiterlesen TV-Programm Live Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 27.11.2026 - 08:55

Was hätte Quartararo 2026 mit einer Aprilia erreicht? «Mit Sicherheit wäre ich viel schneller gewesen»

Marc Marquez ließ am Sonntag seinen Emotionen freien Lauf. Vor seinen Fans schrie er sich den angestauten Druck von der Seele. 2021, als Fabio Quartararo seinen bislang einzigen MotoGP-Titel einfuhr, war auch er sehr emotional. «Das ist leider schon lange her» schmunzelte er. «Nächstes Jahr werden wir unser Bestes geben – ich freue mich sehr auf dieses neue Kapitel.»

Hätte er Marc Marquez in diesem Jahr schlagen können, wenn er eine Aprilia gehabt hätte? «Das kann ich nicht sagen. Aber mit Sicherheit wäre ich viel schneller gewesen», betonte Quartararo.

Werbung